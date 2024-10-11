В результате международной операции правоохранительных органов в Голландии и Ирландии арестованы двое из трех администраторов даркнет-маркетплейсов Bohemia и Cannabia. На этих площадках размещались объявления о продаже запрещенных наркотических веществ, а также об организации DDoS-атак.

Как стало известно, мужчину, чье имя не раскрывается, задержали в амстердамском аэропорту Схипхол еще 27 июня 2024 года. У него были изъяты электронные устройства, «содержащие компрометирующие данные», а также ключи для доступа к биткоин-кошелькам.

Также сообщается, что второй администратор Bohemia и Cannabia был арестован в Ирландии в рамках этой же операции.

В общей сложности полиция Нидерландов и правоохранители из Ирландии, Великобритании и США изъяли у задержанных криптовалюту на сумму более 8,77 млн долларов.

По данным властей, только в сентябре 2023 года оборот Bohemia и Cannabia составил более 13 млн долларов США. Так, на торговых площадках было размещено 82 000 объявлений и ежемесячно совершалось более 67 000 сделок. А администраторы маркетплейсов заработали на Bohemia и Cannabia около 5,5 млн долларов.

Голландская полиция заявляет, что расследовала деятельность даркнет-площадок с конца 2022 года до конца 2023 года. После этого Bohemia и Cannabia пережили несколько сбоев в работе и закрылись.

Тогда предполагалось, что проблемы в работе маркетплейсов возникли из-за конфликта между разработчиками, и до администрации могла дойти информация о том, что ими интересуются правоохранительные органы. В итоге админы площадки совершили exit scam, то есть скрылись с деньгами пользователей. Как теперь заявляют власти, они сумели отследить эти деньги, которые поделили между собой администраторы Bohemia и Cannabia, и в итоге установили их личности.

Также сообщается, что часть инфраструктуры Bohemia и Cannabia располагалась в Голландии, и теперь перешла под контроль правоохранительных органов. Многие участники маркетплейсов уже были идентифицированы и арестованы ранее, а теперь, по мере обнаружения новых улик в захваченной инфраструктуре, полиция ожидает новых арестов.