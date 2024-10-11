Разработчики Microsoft устранили проблему в Outlook, которая приводила к сбоям в работе десктопных приложений, чрезмерному использованию системных ресурсов и невозможности войти в учетные записи.

Хотя в компании заявили, что проблемы коснулись только европейских пользователей, люди со всего мира жаловались (1, 2, 3) на нестабильную работу приложения, а также проблемы с входом в систему.

Согласно некоторым сообщениям, те же проблемы затрагивали и веб-версию Outlook (OWA). Пользователи писали, что приложение зависает и не загружается как США, так и в других странах.

Пострадавшие отмечали, что иногда приложение отображает предупреждения, которые советуют им перезагрузиться из-за высокого потребления памяти.

«Мы изучаем проблему, из-за которой пользователи в Европе могут испытывать проблемы, не могут получать электронную почту или наблюдают высокий уровень использования памяти при работе с клиентом Outlook», — писали разработчики Microsoft.

В отчете об инциденте компания отмечала, что эти проблемы также могут препятствовать входу пользователей в другие службы Microsoft 365. Также представители Microsoft сообщали в X, что уже выявили потенциальную проблему с управлением памятью, которая может являться причиной возникновения проблем.

Сегодня, 11 октября 2024 года, Microsoft сообщила, что внесла некие изменения в конфигурацию и, судя по телеметрии, это устранило проблемы с Outlook.

Теперь всем пользователям, которые до сих пор сталкиваются с проблемами, рекомендуется обновить/перезапустить свои сессии Outlook (то есть выключить и включить приложение). Более подробную информацию компания советует искать в центре администрирования в разделе MO907654.