СМИ сообщили, что Роскомнадзор (РКН) подготовил проект приказа, с помощью которого сможет замедлять любые онлайн-ресурсы посредством внесудебного решения Генпрокуратуры.

Опрошенные журналистами эксперты считают, что в случае принятия этих поправок Роскомнадзор сможет не отчитываться о замедлениях, поскольку Генпрокуратура может не указывать ни подробности своего решения о блокировке, ни даже себя в качестве его инициатора.

Как пишет Forbes, согласно тексту проекта, ведомство получит полномочия «по управлению сетью связи общего пользования» через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи, владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком на основании требования генпрокурора или его заместителей.

Президент Ассоциации операторов связи «Макател» Алексей Амелькин пояснил изданию, что в широком смысле «обязательные к выполнению указания» операторам связи — это установка СОРМ и ТСПУ, и блокировка сайтов по реестру.

«Текущие указания дает РКН или подконтрольный ему Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который находится в составе Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) и отвечает за блокировки сайтов через ТСПУ. На данный момент эти требования носят достаточно формальный характер», — говорит Амелькин.

По его словам, технически Генпрокуратура или какие-либо еще органы власти не могут «рулить» сетями операторов связи напрямую. Причиной тому — разнообразие конфигураций оборудования операторов, а также тот факт, что для этого нужно принять соответствующие нормативные и нормативно-технические документы, которые пока законом «О связи» не предусмотрены.

Амелькин отмечает, что Генпрокуратуре остается только воздействие на сеть связи общего пользования через ТСПУ или обязательные для выполнения указания. «То есть этот приказ формализует уже имеющуюся практику», — заключает эксперт.

По мнению других опрошенных Forbes специалистов, таким образом Роскомнадзор через Генпрокуратуру сможет напрямую управлять сетями связи операторов. Так как замедления и принуждения — это не блокировки, а «управление сетями связи», фактически «РКН сможет замедлять и блокировать все, что ему заблагорассудится», а Генпрокуратура получит нормативно закрепленный доступ к ТСПУ во внесудебном порядке.