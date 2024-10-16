Таможенная служба Финляндии сообщила, что закрыла сайт и конфисковала серверы даркнет-маркетплейса Sipulitie, который использовался преступниками для анонимной продажи запрещенных наркотических веществ.

Операцию по закрытию Sipultie провели представители финской таможни, Европола, шведской полиции, польских правоохранительных органов, а также эксперты из ИБ-компании Bitdefender.

Сообщается, что сайт обслуживал как финских, так и англоязычных пользователей, вскоре после запуска расширившись на другие скандинавские страны. Оператор маркетплейса, имя которого пока не разглашается, хвастался в сети годовым оборотом в размере 1,42 млн долларов в год.

Правоохранители рассказывают, что Sipultie был запущен в феврале 2023 года после того, как власти закрыли его предшественника — Sipulimarket, работавшего с 2019 года. То есть Sipultie был создан тем же администратором, а в 2022 году была запущена отдельная чат-платформа для продажи наркотиков под названием Tsätti.

Глава таможенной службы Финляндии Ханну Синкконен ( Hannu Sinkkonen) добавил, что уже установлены личности главного оператора маркетплейса, модераторов и администраторов Sipulitie, Sipulimarket и Tsätti, специалистов по обслуживанию клиентов, а также пользователей, поэтому в ближайшее время можно ожидать арестов.