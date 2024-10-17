СМИ сообщают, что в Международной академии связи (МАС) предложили запретить использование российскими операторами сервиса SpeedTest компания Ookla. Дело в том, что сервис якобы делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что повышает риск кибератак. В Госдуме и ФСБ поддержали предложение МАС.

Как сообщают «Известия», в своем обращении президент Международной академии связи Анастасия Оситис пишет, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США, и американцы смогли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи.

Документ гласит, что SpeedTest позволяет собирать информацию о сетях связи, которая впоследствии может быть использована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране. «Это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере», — говорится в нем.

Системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности и многом другом, перечисляет академик МАС Сергей Мельник. По его словам, эти данные, попав в руки иностранных спецслужб, могут использоваться, к примеру, для организации адресных DDoS-атак.

«Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно. Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас. После этого измерять скорость доступа с абонентских устройств при помощи этого сервиса станет нецелесообразным. У него есть альтернативные российские аналоги — в частности, система “Линкметр”», — говорит Мельник.

В Госдуме и ФСБ сообщили, что согласны с предложением об обязательном использовании операторами российских программных продуктов для измерения скорости передачи данных в сетях вместо зарубежного аналога.

«Даже потенциальная возможность доступа со стороны наших геополитических оппонентов к данным о работе телеком-инфраструктуры России недопустима. В условиях СВО потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов не должно быть в принципе», — заявил изданию зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

Как отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, формальных оснований для запрета SpeedTest нет. И если операторов заставят убрать софт Ookla с сетей, корректно измерять скорость доступа не смогут и конечные пользователи. Однако, по его словам, проблемой для российских абонентов это не станет — существует множество отечественных и зарубежных сервисов.

Участники рынка сообщили журналистам, что в качестве замены SpeedTest в России могут использоваться такие сервисы, как «Мегабитус» от TelecomDaily или QMS от «Ростелекома», который внесен в реестр отечественного ПО Минцифры.