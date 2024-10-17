Аналитики «Лаборатории Касперского» обнаружили, что группировка SideWinder использует новый инструмент для шпионажа — StealerBot. В первую очередь злоумышленники нацелены на крупные организации и стратегическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и в Африке, однако потенциальный круг их жертв может быть шире.

Впервые группировка SideWinder (она же T-APT-04 и RattleSnake) попала в поле зрения ИБ-экспертов еще в 2012 году и до сих пор остается одной из наиболее активных хак-групп.

Основными целями группы обычно были военные и государственные учреждения в Пакистане, Шри-Ланке, Китае и Непале, а также организации из других сфер и стран Южной и Юго-Восточной Азии.

Для своих атак злоумышленники в основном использовали вредоносные документы, эксплуатирующие уязвимости в Office, а иногда — файлы LNK, HTML и HTA, распространяющиеся в архивах. Часто в таких документах содержалась информация с популярных сайтов, чтобы придать им легитимный вид и убедить жертву открыть файл.

В рамках разных кампаний группа использовала несколько семейств малвари: среди них были как специально разработанные, так и модифицированные версии готовых программ, общедоступные RAT-трояны.

Как сообщили исследователи, теперь группа расширила географию атак — на Ближний Восток и Африку. Также SideWinder применила ранее неизвестный инструмент StealerBot, который представляет собой модульный имплант, специально разработанный для шпионажа.

На данный момент группа использует его в качестве основного инструмента пост-эксплуатации. StealerBot способен выполнять целый ряд действий: устанавливать дополнительное вредоносное ПО, делать скриншоты, перехватывать нажатия клавиш, похищать пароли из браузеров, перехватывать учетные данные RDP, воровать файлы.