Компания Microsoft предупредила, что на некоторых моделях ноутбуков Asus при попытке обновления до Windows 11 версии 24H2 возможны сбои в работе Windows и появления «синего экрана смерти» (BSOD).

Microsoft сообщила о проблеме в отдельном бюллетене, отметив, что ошибка затрагивает ноутбуки Asus X415KA и X515KA. Из-за чего эти устройства не могут завершить обновление до 24H2.

В компании заявили, что уже работают с производителем над исправлением проблемы, а пока решение не найдено, уязвимые перед этой проблемой устройства не будут получать запросы на обновление Windows.

Microsoft советует пользователям затронутых моделей ноутбуков временно воздержаться от попыток обновления до версии 24H2 вручную (неважно, через Windows 11 Installation Assistant или с помощью Media creation tool).

Стоит отметить, что несколько недель назад похожие проблемы с обновлением до 24H2 возникли на некоторых ПК на базе Intel. Тогда проблема заключалась в звуковом драйвере, используемом в процессорах Intel Core и Intel Atom. И в качестве одного из способов ее решения можно было обновить этот драйвер .

На этот раз никаких дополнительных подробностей и способов решения проблемы пользователям не предлагается. Зато можно заметить, что модели X415KA и X515KA тоже работают на процессорах Intel 10 и 11 поколений.