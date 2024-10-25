На этой неделе системные администраторы и СМИ обвинили Fortinet в том, что компания больше недели скрывала информацию о критической уязвимости в API FortiManager. При этом пользователи писали, что хакеры уже используют уязвимость для атак и выполнения вредоносного кода на серверах. В итоге в компании признали существование проблемы.

Первые сообщения о некой критической уязвимости в FortiManager, который используется для управления трафиком и устройствами в сетях организаций, начали появляться в сети еще на прошлой неделе.

При этом некоторые администраторы писали, что получили электронные письма от компании с уведомлением о доступных обновлениях, а другие уверяли, что им ничего подобного не приходило. Третьи утверждали, что их организацию вообще взломали «за несколько недель до появления уведомлений». А разработчики при этом не публиковали никаких официальных заявлений, не раскрывали индикаторов CVE и в целом хранили молчание.

FortiJump

Как рассказал известный ИБ-эксперт Кевин Бомонт (Kevin Beaumont), об уязвимости стало известно как минимум 13 октября 2024 года, и проблема связана с конфигурацией FortiManager по умолчанию, которая позволяет зарегистрировать в панели управления FortiManager устройства с неизвестными или неавторизованными серийными номерами. Эксперт дал 0-day проблеме название FortiJump.

Пользователи на Reddit так же предупреждали, что это 0-day уязвимость, которая позволяет злоумышленникам «похитить сертификат Fortigate из любого Fortigate, зарегистрироваться в FortiManager и получить к нему доступ».

«Люди на Reddit открыто пишут о том, что сейчас происходит, — сообщал Бомонт. — Злоумышленники регистрируют фальшивые FortiGate в FortiManager с именами хостов вроде “localhost” и используют их для RCE [удаленного выполнения кода]».

Исследователь заявил, что, судя по найденным им доказательствам, китайские «правительственные» хакеры эксплуатировали эту проблему с начала 2024 года для взлома внутренних сетей организаций.

По его словам, корень проблемы крылся в протоколе FortiGate to FortiManager (FGFM), который позволяет устройствам Fortigate взаимодействовать с менеджером через порт 541. Бомонт отмечал, что поисковик Shodan обнаруживает в интернете более 60 000 доступных подключений такого рода.

«Злоумышленникам нужно соблюсти одно условие: для подключения необходим действующий сертификат. Однако можно просто взять сертификат устройства FortiGate и использовать его повторно. То есть, по сути, никаких ограничений для регистрации нет. После регистрации существует уязвимость, позволяющая удаленно выполнить код в самом FortiManager через несанкционированное FortiGate-подключение. Из FortiManager можно управлять легитимными нижестоящими брандмауэрами FortiGate, просматривать файлы конфигурации, извлекать учетные данные и изменять настройки. Поскольку MSP (поставщики управляемых услуг) часто используют FortiManager, можно использовать его для проникновения в последующие внутренние сети клиентов. В силу того, как устроен FGFM (ситуации с обходом NAT), это также означает, что получив доступ к управляемому брандмауэру FortiGate, можно перейти к управляющему устройству FortiManager, а затем к другим брандмауэрам и сетям», — объяснял Бомонт.

Только спустя еще несколько дней после появления этих сообщений и предупреждений представители Fortinet наконец опубликовали официальную информацию о проблеме FortiJump, которая получила идентификатор CVE-2024-47575 (9,8 балла по шкале CVSS). При этом в компании подтвердили, что уведомляли пользователей FortiManager о проблеме в частном порядке, начиная с 13 октября 2024 года.

«Уязвимость отсутствия аутентификации для критической функций [CWE-306] в демоне FortiManager fgfmd позволяет удаленному неаутентифицированному злоумышленнику выполнять произвольный код или команды с помощью специально подготовленных запросов, — сообщили в компании. — По имеющимся данным, эта уязвимость уже могла использоваться в реальных атаках».

По словам представителей Fortinet, с помощью FortiJump злоумышленники похищали различные файлы с серверов FortiManager, которые «содержали IP-адреса, учетные данные и конфигурации управляемых устройств».

В компании подчеркнули, что на данном этапе никаких доказательств установки вредоносного ПО в скомпрометированные сервисы FortiManager или изменения настроек FortiGate не обнаружено.

При этом в бюллетене компании не упоминается тот факт, что перед атакой злоумышленники сначала должны получить действительный сертификат для любых устройств Fortinet, включая FortiManager VM. Такие сертификаты используются создания SSL-туннеля между FortiGate и сервером FortiManager и аутентификации обоих устройств.

Согласно официальным данным, проблема затрагивает следующие версии FortiManager:

Версия Уязвимые версии Исправление FortiManager 7.6 7.6.0 Обновиться до версии 7.6.1 или выше FortiManager 7.4 7.4.0 — 7.4.4 Обновиться до версии 7.4.5 или выше FortiManager 7.2 7.2.0 — 7.2.7 Обновиться до версии 7.2.8 или выше FortiManager 7.0 7.0.0 — 7.0.12 Обновиться до версии 7.0.13 или выше FortiManager 6.4 6.4.0 по 6.4.14 Обновиться до версии 6.4.15 или выше FortiManager 6.2 6.2.0 — 6.2.12 Обновиться до версии 6.2.13 или выше FortiManager Cloud 7.6 Не затронуто Не нужно FortiManager Cloud 7.4 7.4.1 — 7.4.4 Обновиться до версии 7.4.5 или выше FortiManager Cloud 7.2 7.2.1 — 7.2.7 Обновиться до версии 7.2.8 или выше FortiManager Cloud 7.0 7.0.1 по 7.0.12 Обновиться до версии 7.0.13 или выше FortiManager Cloud 6.4 6.4 все версии Перейти на исправленную версию

При этом пока из исправленных версий вышли только FortiManager 7.2.8 и 7.4.5, а остальные должны быть выпущены в ближайшие дни.

Как отмечает издание Bleeping Computer, по данным неназванного знакомого с проблемой источника, суть CVE-2024-47575 связана даже не с упомянутыми выше сертификатами, ведь API FortiManager FGFM имеет дополнительный уровень авторизации. Проблема в том, что FortiJump позволяет обойти эту аутентификацию в API. И этот API дает злоумышленникам возможность выполнять команды, похищать данные и захватывать полный контроль над управляемыми устройствами и FortiManager для дальнейшего развития атаки.

В связи с конфиденциальным характером вероятно украденных у пострадавших данных, представители Fortinet настоятельно рекомендовали администраторам изменить пароли и конфиденциальные данные пользователей, на всех управляемых устройствах.

При этом в компании не приводят никаких подробностей о возможном количестве атак и пострадавших клиентов, а также не связывают происходящее с каким-либо конкретными хак-группами, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается.

Зато аналитики компании Mandiant уже сообщили, что, по их информации, проблема FortiJump использовалась злоумышленниками из хак-группы UNC5820 с июня 2024 года, и от действий хакеров пострадали более 50 серверов. Поскольку после этих атак хакеры не предпринимали никаких последующих действий, специалистам Mandiant не удалось определить их цели и возможное местонахождение.

Критика

Из-за неразберихи, образовавшейся вокруг раскрытия уязвимости, клиенты Fortinet, ИБ-специалисты и СМИ активно активно критикуют действия компании. Как уже упоминалось выше, некоторые пользователи FortiManager вообще не получали предварительных уведомлений об уязвимости и были вынуждены узнавать подробности о 0-day баге из обрывочных сведений, просочившихся в сеть.

Другие пользователи критикуют компанию за что, что приватном письме не сообщалось о том, что FortiManager Cloud тоже затронут проблемой CVE-2024-47575, однако по телефону специалисты технической поддержки Fortinet сообщали, что продукт тоже уязвим.

В целом критика в адрес компании сводится к тому, что Fortinet в очередной раз пытается полагаться на принцип «безопасность через неясность» (Security through obscurity), как уже неоднократно делала в прошлом.

К примеру, в 2022 году компания тихо исправила находящуюся под атаками уязвимость в FortiOS SSL-VPN (CVE-2022-42475), не сообщив публично, что та уже используется хакерам. Тогда компания точно так же выпустила приватное сообщение для клиентов, предупреждавшее об этой ошибке.

В другом случае, в 2023 году, разработчики Fortinet по-тихому устранили другую критическую уязвимость в FortiGate SSL-VPN (CVE-2023-27997), связанную с удаленным выполнением кода. И только несколько дней спустя, в компании признали, что это проблема использовалась как 0-day в атаках на правительственные учреждения, производственные предприятия и объекты КИИ.

Теперь многие вспоминают еще и о том, что в мае текущего года директор Fortinet по информационной безопасности Карл Виндзор (Carl Windsor), заявлял: