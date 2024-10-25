Xakep #304. IP-камеры на пентестах
На этой неделе системные администраторы и СМИ обвинили Fortinet в том, что компания больше недели скрывала информацию о критической уязвимости в API FortiManager. При этом пользователи писали, что хакеры уже используют уязвимость для атак и выполнения вредоносного кода на серверах. В итоге в компании признали существование проблемы.
Первые сообщения о некой критической уязвимости в FortiManager, который используется для управления трафиком и устройствами в сетях организаций, начали появляться в сети еще на прошлой неделе.
При этом некоторые администраторы писали, что получили электронные письма от компании с уведомлением о доступных обновлениях, а другие уверяли, что им ничего подобного не приходило. Третьи утверждали, что их организацию вообще взломали «за несколько недель до появления уведомлений». А разработчики при этом не публиковали никаких официальных заявлений, не раскрывали индикаторов CVE и в целом хранили молчание.
FortiJump
Как рассказал известный ИБ-эксперт Кевин Бомонт (Kevin Beaumont), об уязвимости стало известно как минимум 13 октября 2024 года, и проблема связана с конфигурацией FortiManager по умолчанию, которая позволяет зарегистрировать в панели управления FortiManager устройства с неизвестными или неавторизованными серийными номерами. Эксперт дал 0-day проблеме название FortiJump.
Пользователи на Reddit так же предупреждали, что это 0-day уязвимость, которая позволяет злоумышленникам «похитить сертификат Fortigate из любого Fortigate, зарегистрироваться в FortiManager и получить к нему доступ».
«Люди на Reddit открыто пишут о том, что сейчас происходит, — сообщал Бомонт. — Злоумышленники регистрируют фальшивые FortiGate в FortiManager с именами хостов вроде “localhost” и используют их для RCE [удаленного выполнения кода]».
Исследователь заявил, что, судя по найденным им доказательствам, китайские «правительственные» хакеры эксплуатировали эту проблему с начала 2024 года для взлома внутренних сетей организаций.
По его словам, корень проблемы крылся в протоколе FortiGate to FortiManager (FGFM), который позволяет устройствам Fortigate взаимодействовать с менеджером через порт 541. Бомонт отмечал, что поисковик Shodan обнаруживает в интернете более 60 000 доступных подключений такого рода.
«Злоумышленникам нужно соблюсти одно условие: для подключения необходим действующий сертификат. Однако можно просто взять сертификат устройства FortiGate и использовать его повторно. То есть, по сути, никаких ограничений для регистрации нет.
После регистрации существует уязвимость, позволяющая удаленно выполнить код в самом FortiManager через несанкционированное FortiGate-подключение.
Из FortiManager можно управлять легитимными нижестоящими брандмауэрами FortiGate, просматривать файлы конфигурации, извлекать учетные данные и изменять настройки. Поскольку MSP (поставщики управляемых услуг) часто используют FortiManager, можно использовать его для проникновения в последующие внутренние сети клиентов.
В силу того, как устроен FGFM (ситуации с обходом NAT), это также означает, что получив доступ к управляемому брандмауэру FortiGate, можно перейти к управляющему устройству FortiManager, а затем к другим брандмауэрам и сетям», — объяснял Бомонт.
Только спустя еще несколько дней после появления этих сообщений и предупреждений представители Fortinet наконец опубликовали официальную информацию о проблеме FortiJump, которая получила идентификатор CVE-2024-47575 (9,8 балла по шкале CVSS). При этом в компании подтвердили, что уведомляли пользователей FortiManager о проблеме в частном порядке, начиная с 13 октября 2024 года.
«Уязвимость отсутствия аутентификации для критической функций [CWE-306] в демоне FortiManager fgfmd позволяет удаленному неаутентифицированному злоумышленнику выполнять произвольный код или команды с помощью специально подготовленных запросов, — сообщили в компании. — По имеющимся данным, эта уязвимость уже могла использоваться в реальных атаках».
По словам представителей Fortinet, с помощью FortiJump злоумышленники похищали различные файлы с серверов FortiManager, которые «содержали IP-адреса, учетные данные и конфигурации управляемых устройств».
В компании подчеркнули, что на данном этапе никаких доказательств установки вредоносного ПО в скомпрометированные сервисы FortiManager или изменения настроек FortiGate не обнаружено.
При этом в бюллетене компании не упоминается тот факт, что перед атакой злоумышленники сначала должны получить действительный сертификат для любых устройств Fortinet, включая FortiManager VM. Такие сертификаты используются создания SSL-туннеля между FortiGate и сервером FortiManager и аутентификации обоих устройств.
Согласно официальным данным, проблема затрагивает следующие версии FortiManager:
|Версия
|Уязвимые версии
|Исправление
|FortiManager 7.6
|7.6.0
|Обновиться до версии 7.6.1 или выше
|FortiManager 7.4
|7.4.0 — 7.4.4
|Обновиться до версии 7.4.5 или выше
|FortiManager 7.2
|7.2.0 — 7.2.7
|Обновиться до версии 7.2.8 или выше
|FortiManager 7.0
|7.0.0 — 7.0.12
|Обновиться до версии 7.0.13 или выше
|FortiManager 6.4
|6.4.0 по 6.4.14
|Обновиться до версии 6.4.15 или выше
|FortiManager 6.2
|6.2.0 — 6.2.12
|Обновиться до версии 6.2.13 или выше
|FortiManager Cloud 7.6
|Не затронуто
|Не нужно
|FortiManager Cloud 7.4
|7.4.1 — 7.4.4
|Обновиться до версии 7.4.5 или выше
|FortiManager Cloud 7.2
|7.2.1 — 7.2.7
|Обновиться до версии 7.2.8 или выше
|FortiManager Cloud 7.0
|7.0.1 по 7.0.12
|Обновиться до версии 7.0.13 или выше
|FortiManager Cloud 6.4
|6.4 все версии
|Перейти на исправленную версию
При этом пока из исправленных версий вышли только FortiManager 7.2.8 и 7.4.5, а остальные должны быть выпущены в ближайшие дни.
Как отмечает издание Bleeping Computer, по данным неназванного знакомого с проблемой источника, суть CVE-2024-47575 связана даже не с упомянутыми выше сертификатами, ведь API FortiManager FGFM имеет дополнительный уровень авторизации. Проблема в том, что FortiJump позволяет обойти эту аутентификацию в API. И этот API дает злоумышленникам возможность выполнять команды, похищать данные и захватывать полный контроль над управляемыми устройствами и FortiManager для дальнейшего развития атаки.
В связи с конфиденциальным характером вероятно украденных у пострадавших данных, представители Fortinet настоятельно рекомендовали администраторам изменить пароли и конфиденциальные данные пользователей, на всех управляемых устройствах.
При этом в компании не приводят никаких подробностей о возможном количестве атак и пострадавших клиентов, а также не связывают происходящее с каким-либо конкретными хак-группами, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается.
Зато аналитики компании Mandiant уже сообщили, что, по их информации, проблема FortiJump использовалась злоумышленниками из хак-группы UNC5820 с июня 2024 года, и от действий хакеров пострадали более 50 серверов. Поскольку после этих атак хакеры не предпринимали никаких последующих действий, специалистам Mandiant не удалось определить их цели и возможное местонахождение.
Критика
Из-за неразберихи, образовавшейся вокруг раскрытия уязвимости, клиенты Fortinet, ИБ-специалисты и СМИ активно активно критикуют действия компании. Как уже упоминалось выше, некоторые пользователи FortiManager вообще не получали предварительных уведомлений об уязвимости и были вынуждены узнавать подробности о 0-day баге из обрывочных сведений, просочившихся в сеть.
Другие пользователи критикуют компанию за что, что приватном письме не сообщалось о том, что FortiManager Cloud тоже затронут проблемой CVE-2024-47575, однако по телефону специалисты технической поддержки Fortinet сообщали, что продукт тоже уязвим.
В целом критика в адрес компании сводится к тому, что Fortinet в очередной раз пытается полагаться на принцип «безопасность через неясность» (Security through obscurity), как уже неоднократно делала в прошлом.
К примеру, в 2022 году компания тихо исправила находящуюся под атаками уязвимость в FortiOS SSL-VPN (CVE-2022-42475), не сообщив публично, что та уже используется хакерам. Тогда компания точно так же выпустила приватное сообщение для клиентов, предупреждавшее об этой ошибке.
В другом случае, в 2023 году, разработчики Fortinet по-тихому устранили другую критическую уязвимость в FortiGate SSL-VPN (CVE-2023-27997), связанную с удаленным выполнением кода. И только несколько дней спустя, в компании признали, что это проблема использовалась как 0-day в атаках на правительственные учреждения, производственные предприятия и объекты КИИ.
Теперь многие вспоминают еще и о том, что в мае текущего года директор Fortinet по информационной безопасности Карл Виндзор (Carl Windsor), заявлял:
«Мы давно придерживаемся принципов ответственной радикальной прозрачности, которые включают в себя активное соблюдение высочайших стандартов ответственного раскрытия информации [об уязвимостях], соответствующих международным и отраслевым практикам».