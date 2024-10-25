Второй день хакерского соревновании Pwn2Own, которое в этом году проходит в Ирландии, принес участникам более 350 000 долларов США. Специалисты продемонстрировали 51 уязвимость нулевого дня, в частности, скомпрометировав смартфон Samsung Galaxy S24.

С учетом 516 250 долларов США, заработанных участниками в первый день соревнования, общая сумма выплат на хакерском конкурсе, организованном Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI), уже достигла почти 850 000.

Одной из самых интересных атак второго дня стал взлом с­мартфона Samsung Galaxy S24. Эту атаку показал Кен Гэннон (Ken Gannon) из команды NCC Group, заработав таким образом 50 000 долларов. Эксперт объединил в цепочку сразу пять уязвимостей, что позволило ему установить на устройство приложение и получить шелл-доступ.

Стоит отметить, что в этом году ZDI предложила вознаграждение в размере 250 000 за эксплоиты для Pixel 8 и iPhone 15, однако атаковать эти смартфоны никто из участников не взялся.

Еще одно крупное вознаграждение (40 000 долларов США) во второй сень состязания получила команда DEVCORE Research, показавшая эксплоит, нацеленный на хаб AeoTec Smart Home. Также призов в размере 40 000 долларов удостоились эксплоит, нацеленный на NAS-Synology BeeStation BST150-4T, и цепочка эксплоитов, ведущая от маршрутизатора QNAP QHora-322 к NAS QNAP TS-464.

При этом лидерство по баллам Master of Pwn и вознаграждениями по-прежнему сохраняет команда Viettel Cyber Security, которая показала сразу несколько успешных атак, в том числе на умную колонку Sonos Era 300.

Стоит отметить, что во второй день возникло несколько коллизий, когда один и тот же эксплоит использовался разными исследователями, а несколько попыток взлома окончились неудачами.

К примеру, команды Tenable и Synactiv получили уменьшенные выплаты и меньшее количество очков Master of Pwn из-за коллизий при взломе устройств Lorex 2K и Synology BeeStation. А специалисты из DEVCORE, Rapid7 и Neodyme столкнулись с трудностями при выполнении своих эксплоитов, в результате чего их попытки атаковать колонку Sonos Era 300 и принтер Lexmark CX331adwe не принесли результатов.