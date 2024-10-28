В конце прошлой недели Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор Артему Заецу, Алексею Малоземову, Даниилу Пузыревскому и Руслану Хансвярову, которых связывают с известной хак-группой REvil. Против еще четырех участников возбуждено новое уголовное дело, которое выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, что активность REvil прекратилась в январе 2022 года, после того как ФСБ объявило об аресте 14 человек, связанных с группировкой, и провело обыски по 25 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях. Тогда сообщалось, что «основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США».

В итоге Тверской суд Москвы заключил под стражу восемь предполагаемых участников хак-группы. Всем им были предъявлены обвинения в приобретении и хранении электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенных организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Однако следствие смогло вменить в вину восьми предполагаемым злоумышленникам лишь два дистанционных хищения средств, к тому же совершенных в США неизвестно у кого, где и на какую сумму. СМИ сообщали, что потерпевших, равно как и ущерба, в уголовном деле нет.

В мае 2022 года стало известно, что американские власти отказались от дальнейшего сотрудничества с Россией, и обвинить подозреваемых смогли только в махинациях с банковскими картами двух живущих в США мексиканцев.

В прошлом году СМИ писали, что дело хак-группы по сути зашло в тупик. В окончательной редакции дела всех фигурантов обвинили по 24 эпизодам «изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт» (ст. 187 УК РФ), а предполагаемому лидеру группы — жителю Санкт-Петербурга Даниилу Пузыревскому — добавили еще и обвинение по ст. 273 УК РФ, предусматривающей ответственность за «создание или использование компьютерных программ для уничтожения или блокирования компьютерной информации, а также нейтрализации средств ее защиты».

Дело в том, что одну из программ, обнаруженную в ноутбуках обвиняемых, назначенная следствием экспертиза признала вредоносной.

Фактически следствие установило, что ни одного преступления в России обвиняемые не совершили, а обещанные доказательства их возможной причастности к финансовым аферам в США Госдепартамент так и не представил.

Тогда адвокат одного из фигурантов дела, заявлял, что ни один из «предполагаемых членов REvil» не признает как свою связь с группировкой, так и причастность к остальным вмененным в вину преступлениям. По словам защитника, обвинение в незаконном обороте платежных средств, предъявленное в том числе его клиенту, базировалось исключительно на «наборе из 24 16-значных чисел», изъятых с сервера в Санкт-Петербурге.

Следствие сочло, что в упомянутых строках отражены номера банковских карт граждан США, которыми обвиняемые дистанционно завладели, сделав их копии. При этом, по словам адвоката, следствие не смогло установить владельцев карт и даже названия выпустивших их отделений иностранных банков.

Так, жертвами REvil, по версии следствия, стали две гражданки США мексиканского происхождения — некие Otilia Pevez и Otilia Sisniega Pevez. С их банковских карт обвиняемые якобы дистанционно похитили некую сумму денег, истратив ее на приобретение товаров в интернет-магазинах. Однако найти этих женщин не удалось.

Что касается обвинения в использовании вредоносных программ, защитник счел и его по меньшей мере необоснованным. По его словам, ст. 273 УК РФ предполагает уголовную ответственность лишь за использование приложений-вымогателей в корыстных целях, а не за их хранение на жестком диске. «Следствие, возможно, перепутало ст. 273 со ст. 222 УК РФ, карающей за сам факт хранения оружия», — отмечал адвокат.

В итоге обвинить предполагаемых участников REvil удалось лишь в незаконном пользовании банковских карт и хранении вредоносной программы. Также не удалось выяснить и происхождение изъятой у обвиняемых наличности (426 млн рублей, 600 000 долларов и 500 000 евро), а принадлежащую им криптовалюту эксперты даже не взялись оценивать.

Как теперь сообщает издание «Коммерсант», на прошлой неделе суд признал Заеца, Малоземова, Пузыревского и Хансвярова виновными в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Пузыревского и Хансвярова также признали виновными в уже упомянутом использовании и распространении вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

В результате Заеца и Малоземова приговорили к 4,5 и 5 годам в колонии общего режима, а Хансвяров и Пузыревский получили по 5,5 и 6 лет соответственно.

Так как обвинения по «делу REvil» были предъявлены восьми людям, в отношении еще четверых — Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Романа Муромского и Дмитрия Коротаева — возбуждено новое уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). По информации издания, это дело выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для последующего соединения уголовных дел. При этом, как выяснилось во время процесса, основная часть доказательств стороны обвинения строилась на показаниях свидетеля — Алексея Скоробогатова, которого правоохранители так же связывают с REvil.

По данным «Коммерсанта», защита намерена обжаловать приговор.