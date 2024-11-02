В браузере Opera исправили серьезную уязвимость, которая предоставляла вредоносным расширения несанкционированный доступ к приватным API. Эти API используются для работы ряда функций браузера, включая криптокошелек, VPN, Pinboard и так далее.

Обнаружившие проблему специалисты Guardio Labs дали ей название CrossBarking. Исследователи предупредили, что такая атака могла привести к самым разным последствиям: от создания скриншотов и изменения настроек браузера, до полного захвата учетных записей.

Для демонстрации проблемы специалисты решили действовать как хакеры: создали и опубликовали в Chrome Web Store безобидное на первый взгляд расширение, которое могло эксплуатировать уязвимость в Opera. Стоит отметить, что для других Chromium-браузеров расширение не представляло угрозы.

«Этот случай не только ярко иллюстрирует извечный конфликт между производительностью и безопасностью, но и дает возможность взглянуть на тактики, которые применяют современные злоумышленниками, действующие практически незаметно», — говорят исследователи.

Корень проблемы CrossBarking заключался в том, что сразу несколько публично доступных доменов (как принадлежащих самой Opera, так и сторонних) имеют привилегированный доступ к приватным API, встроенным в браузер. Эти домены используются для поддержки таких специфических для Opera функций, как Opera Flow, Opera Wallet или Pinboard, а также во внутренних разработках. Фактически Opera использует специальные веб-приложения в определенных доменах, обладающие уникальными привилегиями.

Вот только некоторые из этих доменов:

• crypto-corner.op-test.net;

• op-test.net;

• gxc.gg;

• opera.atlassian.net;

• pinboard.opera.com;

• yandex.com.

Хотя песочница гарантирует, что контекст браузера остается изолированным от остальной ОС, специалисты выяснили, что контент-скрипты в браузерном расширении могут использоваться для внедрения вредоносного JavaScript-кода в домены с высокими привилегиями и получения доступа к приватным API.

«Контент-скрипт имеет доступ к DOM (Document Object Model) и имеет возможность динамически изменять ее, в частности, добавлять новые элементы», — объясняют эксперты.

Обладая таким доступом, злоумышленник получает возможность делать скриншоты открытых вкладок, похищать сессионные cookie для захвата учетных записей и даже изменять настройки DNS-over-HTTPS (DoH) браузера, чтобы резовить домены через вредоносный DNS-сервер. К примеру, жертва попытается зайти на сайт банка или в социальную сеть, но будет перенаправлена на вредоносный аналог.

При этом вредоносное расширение может быть опубликовано в Chrome Web Store как совершенно безобидное, хотя для запуска JavaScript на любой веб-странице все же потребуется отдельное разрешение.

«Хорошо это или плохо, но расширения для браузеров обладают значительной властью. Поэтому необходимо строго следить за ними, — заключают специалисты. — Нынешняя модель проверки недостаточна. Мы рекомендуем усилить ее с помощью дополнительного персонала и методов непрерывного анализа, которые отслеживают активность расширений даже после их проверки. Кроме того, очень важно обеспечить проверку личностей для учетных записей разработчиков, чтобы для регистрации было недостаточно бесплатной электронной почты и предоплаченной кредитки».

Уязвимость была устранена разработчиками Opera в сентябре 2024 года, после того как исследователи сообщили об ошибке.

Представители Opera прокомментировали публикацию отчета исследователей, поблагодарив Guardio Labs за проделанную работу и отметив, что для осуществления такой атаки злоумышленникам сначала пришлось бы вынудить пользователя установить вредоносное расширение. Также в компании подчеркнули, что проблема CrossBarking не применялась в реальных атаках.