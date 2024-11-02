Специалисты Positive Technologies обнаружили новые сценарии атак группировки PhaseShifters (Sticky Werewolf), жертвами которых стали десятки организаций. Исследователи говорят, что злоумышленники используют стеганографию, то есть скрывают малварь в пересылаемых изображениях и текстовых файлах.

Группа PhaseShifters (она же Sticky Werewolf) занимается шпионажем и ее внимание направлено преимущественно на различные отрасли стран Восточной Европы, в том числе на государственные учреждения, сферу экономики и промышленности. Сообщается, что новым атакам подверглись российские госучреждения, промышленные компании и исследовательские центры.

В своих атаках группировка использует фишинг: злоумышленники отправляют письма якобы от официальных лиц с просьбой ознакомиться с документом и подписать его. В результате на устройства попадает такая малварь, как Rhadamanthys, DarkTrack RAT, Meta Stealer и так далее.

Новые атаки группы начинались с рассылки фишинговых писем с вложениями в виде защищенных паролями архивов, которые содержали вредоносные файлы. Исследователи пишут, что изучили десятки таких документов, среди которых встречались, например, резюме или дополнительные соглашения на подпись.

Когда жертвы открывали файлы, на их устройства загружались скрипты, скачивающие изображения — в них с помощью стеганографии была скрыта полезная нагрузка.

По мнению специалистов, эту технику PhaseShifters могла заимствовать у другой хак-группы —TA558, которая атакует организации по всему миру. А дальнейший анализ атак привел специалистов к еще более интересному выводу: эту же технику и тот же криптер использует UAC-0050 (UAC-0096) — хак-группа с 2020 года атакующая организации на территории России, Украины, Польши, Белоруссии, Молдовы, стран Прибалтики.

Интересно, что также были обнаружены пересечения с группировкой Blind Eagle, описанной компанией eSentire в феврале 2024 года. Так, исследователи рассказывали об использовании испаноязычных криптеров и обфускаторов, которые распространяются в даркнете, в связке с загрузчиком Ande Loader.

Теперь эксперты Positive Technologies полагают, что TA558, Blind Eagle, а теперь и PhaseShifters используют подписку на обфускаторы и криптеры. На это указывает одинаковая структура обфускации, одинаковые переменные внутри powershell-скрипта, схожая форма хранения полезной нагрузки (текстовые файлы или картинки с Base64 в них) и использование одних и тех же репозиториев с полезной нагрузкой.