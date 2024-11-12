Компания Palo Alto Networks предупредила клиентов о необходимости ограничить доступ к своим фаерволам из-за потенциальной RCE-уязвимости в интерфейсе управления PAN-OS.

В своем предупреждении компания сообщает, что пока не располагает никакой дополнительной информацией о предполагаемой уязвимости, но подчеркивает, что пока не обнаружила признаков активной эксплуатации.

«Palo Alto Networks известно о сообщениях, касающихся уязвимости удаленного выполнения кода через интерфейс управления PAN-OS. В настоящее время нам неизвестны подробности описанной уязвимости. Мы активно наблюдаем за появлением признаков эксплуатации, — пишут в компании. — В связи с этим мы настоятельно рекомендуем клиентам убедиться, что доступ к интерфейсу управления настроен правильно, в соответствии с нашими рекомендациями. Клиенты Cortex Xpanse и Cortex XSIAM с модулем ASM могут проверить доступные из интернета экземпляры, просмотрев предупреждения, генерируемые правилом Palo Alto Networks Firewall Admin Login attack surface».

Также в компании советуют заблокировать доступ из интернета к интерфейсу управления фаерволов с PAN-OS и разрешить подключения только с доверенных внутренних IP-адресов.

Интересно, что за день до публикации этого предупреждения Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) сообщило о продолжающихся атаках, эксплуатирующих критическую уязвимость в Palo Alto Networks Expedition (CVE-2024-5910; 9,3 балла по шкале CVSS). Эта проблема обхода аутентификации была устранена еще в июле 2024, и злоумышленники могут удаленно использовать ее для сброса учетных данных администратора на серверах Expedition, доступных через интернет.

Хотя CISA не предоставила подробной информации об этих атаках, еще в прошлом месяце исследователи из Horizon3.ai опубликовали PoC-эксплоит, который объединяет проблему CVE-2024-5910 с уязвимостью инъекции команд (CVE-2024-9464), что позволяет добиться неаутентифицированного выполнения произвольных команд на серверах Expedition.