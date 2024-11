Разработчики Microsoft исправили более 90 уязвимостей в различных продуктах компании. Среди исправленных багов были и четыре 0-day уязвимости, две из которых уже активно использовались в атаках.

Стоит отметить, что три из четырех проблем нулевого дня были публично раскрыты еще до появления патчей, а Microsoft классифицирует уязвимости как 0-day, если о них сообщалось публично или они подвергались эксплуатации до выхода официальных исправлений.

Так, сообщается, что под атаками уже находятся две следующие проблемы.

CVE-2024-43451 (6,5 балла по шкале CVSS): раскрывает хеши NTLM удаленным злоумышленникам при минимальном взаимодействии пользователем.

Microsoft пишет, что проблема была выявлена специалистами ClearSky Cyber Security и публично раскрыта до выхода патчей, но не сообщает никаких дополнительных подробностей.

CVE-2024-49039 (8,8 балла по шкале CVSS): уязвимость повышения привилегий в планировщике задач Windows (Windows Task Scheduler). Может использоваться через специально созданное приложение, которое позволит повысить привилегии до уровня Medium Integrity.

По данным компании, проблему обнаружили аналитики Google Threat Analysis Group. Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленникам выполнять функции RPC, которые обычно доступны лишь привилегированным учетным записям.

Никаких подробностей об атаках, в которых применялась CVE-2024-49039, в компании не раскрывают.

Еще три 0-day уязвимости ноября были раскрыты публично, но не использовались в атаках. Одной из них была уже описанная CVE-2024-43451, а две других перечислены ниже.

CVE-2024-49040: спуфинг в Microsoft Exchange Server (2016 и 2019). Проблема позволяет подделывать email-адреса отправителя в письмах для локальных получателей.

Проблему нашли эксперты из компании Solidlab, и ранее они уже опубликовали подробную информацию об этом баге. Уязвимость была связана с имплементацией проверки заголовков P2 FROM (допускались заголовки, не соответствующие RFC 5322).

Фактически Microsoft не исправила этот баг полностью. Так, после выхода патчей Microsoft Exchange обнаруживает и отмечает поддельные письма специальным предупреждением о том, что письмо выглядит подозрительным. В таких случаях пользователям рекомендуется не доверять информации, ссылкам и вложениям в письме, не убедившись в надежности источника.

CVE-2024-49019: уязвимость повышения привилегий в Active Directory Certificate Services, которая позволяла злоумышленникам получить привилегии администратора домена, используя встроенные шаблоны сертификатов version 1 по умолчанию.

Уязвимость была найдена и детально описана еще в октябре 2024 года исследователями из TrustedSec. Специалисты дали проблеме название EKUwu.

«Проверьте, публиковались ли сертификаты, созданные с использованием шаблона сертификата version 1, в котором параметр Source of subject name установлен в значение Supplied in the request, а разрешения Enroll предоставлены широкому набору учетных записей, например, пользователям домена или компьютерам домена. В качестве примера можно привести встроенный шаблон Web Server, но он не уязвим по умолчанию из-за ограниченных разрешений Enroll», — сообщают в Microsoft.