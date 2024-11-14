Google рассказала о новой защитной ИИ-функции, которая призвана защитить пользователей от мошенников. Функция Scam Detection контролирует телефонные разговоры на устройствах Google Pixel, чтобы выявить определенные паттерны, указывающие на то, что звонящий может оказаться злоумышленником.

Кроме того, Google сообщает, что добавила в Google Play Protect новую функцию защиты в режиме реального времени, которая обнаруживает небезопасные приложения.

Новинки уже доступны для владельцев Google Pixel 6 и более новых моделей этой серии. Также ожидается, что в ближайшие месяцы функции заработают и на Android-устройствах других производителей. Отметим, что пока система распознавания мошенников будет работать только для разговоров на английском языке.

«Наша продвинутая ИИ-модель Gemini Nano, работающая на устройстве, обеспечит работу функции Scam Detection на устройствах серии Pixel 9, — пишут в Google. — В рамках нашего стремления внедрить мощные ИИ-функции на большее количество устройств, эта защита доступна и пользователям Pixel 6+, благодаря другим моделям машинного обучения, работающих на устройствах Google».

Разработчики рассказывают, что новая защита от мошенничества на основе искусственного интеллекта, будет анализировать активные телефонные разговоры пользователей, чтобы определить, не является ли звонящий мошенником.

Система будет работать в режиме реального времени, обнаруживая в разговорах характерные шаблоны, которые обычно ассоциируются со скамом (например, звонящий выдает себя за представителя некой компании, пытается создать у жертвы ощущение срочности или предупреждает об угрозе взлома).

Если звонок будет признан мошенническим, на экране устройства появится соответствующее уведомление, в котором у пользователя спросят, не хочет ли он завершить разговор.

Хотя вся обработка разговоров должна происходить на самом устройстве, Google подчеркивает, что по умолчанию эта функция отключена. Активировать ее можно через настройки приложения Phone или напрямую во время звонка.

Вторая новая функция Google Play Protect, Live Threat Detection, связана с обнаружением угроз в режиме реального времени.

«Play Protect анализирует поведенческие сигналы, связанные с использованием важных разрешений, также с взаимодействием с другими приложениями и службами. Благодаря функции обнаружения угроз в реальном времени, если будет замечено вредоносное приложение, вы получите уведомление об этом в реальном времени, что позволит вам немедленно принять меры для защиты своего устройства», — рассказывают разработчики.

Отмечается, в этом случае сканирование и обнаружение угроз так же осуществляется локально на самом устройстве, с помощью Android Private Computer Core.

В Google уточнили, что первое время новая защита будет нацелена в первую очередь на обнаружение сталкерского ПО (stalkerware), которое тайно собирает информацию о жертве без ее согласия и ведома. В будущем планируется расширить функциональность Live Threat Detection и на другие типы опасных приложений: потенциально вредоносные программы, рекламное и шпионское ПО, а также банковские трояны.