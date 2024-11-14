14 ноября в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в декабре 2024 года Роскомнадзор (РКН) готовится провести учения, в рамках которых в отдельных регионах будет отрабатываться сценарий «по отключению доступа к зарубежному сегменту сети интернет».

Письмо, копия которого появилась в сети, было подготовлено представителями ЦБ РФ и направлено российским банкам, чтобы предупредить, что в декабре 2024 года Роскомнадзор планирует провести «по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».

Согласно документу, в рамках учений в ряде регионов будет отрабатываться сценарий по отключению Рунета от зарубежного сегмента сети. Для сохранения доступа к зарубежному сегменту сети российским банкам предлагалось уведомить об этом РКН до 15 ноября 2024 года в письменном виде.

Представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что такие проверки «не затрагивают доступ в сеть “Интернет” российских пользователей». В ведомстве подчеркнули, что ежегодно проводят такие учения ежегодно, совместно с операторами связи.

«Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно... Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», — заявили представители ведомства.

По их словам, в ходе учений выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры, а также информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи.

Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы Рунета проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 октября 2019 г. №1316. График проведения учений утверждает Минцифры России по согласованию с ФСБ России и РКН.

Как сообщал в 2023 году замглавы Роскомнадзора Олег Терляков, за четыре года ведомство провело шесть учений по устойчивости и безопасности Рунета, результаты которых «легли в основу изменений в законодательство и стали основой для разработки новых инструментов безопасности наших сетей связи и систем».

Власти редко раскрывают итоги подобных учений. К примеру, известно, что в конце 2019 года на них отрабатывалась безопасность абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата трафика и SMS, раскрытия сведений об их местонахождении, тестировались риски и уязвимости «умных» устройств на объектах критической информационной инфраструктуры (к ним относятся сети связи и ИТ-оборудования компаний энергетической, финансовой и ряда других отраслей). А в середине 2021 года проверяли возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз.