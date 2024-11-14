Xakep #304. IP-камеры на пентестах
ФБР, АНБ и ведомства, входящие в разведывательный альянс Five Eyes, который объединяет спецслужбы Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Великобритании, опубликовали список из 15 самых часто эксплуатируемых уязвимостей 2023 года. Подавляющее большинство проблем из этого списка находились под атаками еще в статусе 0-day.
«В 2023 году злоумышленники использовали больше уязвимостей нулевого дня для компрометации корпоративных сетей, чем в 2022 году, что позволяло им проводить кибероперации против более приоритетных целей», — пишут авторы документа.
Также они отмечают, что большинство самых «популярных» уязвимостей 2023 году изначально эксплуатировались злоумышленниками как уязвимости нулевого дня, тогда как в 2022 году к этой категории относились менее половины уязвимостей.
В отчете подчеркивается, что 12 из 15 уязвимостей из нового списка получили исправления в 2023 году. То есть хакеры сосредоточивают свои атаки именно на 0-day, эксплуатируя уязвимости, когда о них уж стало известно, но исправлений еще не существовало.
«Полезность уязвимостей со временем снижается, поскольку все больше систем получают исправления или замену. Злоумышленники получают все меньше пользы от 0-day эксплоитов, благодаря международным усилиям специалистов по кибербезопасности, которые позволяют сократить срок службы 0-day уязвимостей», — уверяют при этом правоохранители.
Список самых эксплуатируемых в 2023 году уязвимостей выглядит следующим образом:
|CVE
|Производитель
|Уязвимый продукт
|Тип проблемы
|CVE-2023-3519
|Citrix
|NetScaler ADC/Gateway
|Инъекция кода
|CVE-2023-4966
|Citrix
|NetScaler ADC/Gateway
|Переполнение буфера
|CVE-2023-20198
|Cisco
|IOS XE Web UI
|Повышение привилегий
|CVE-2023-20273
|Cisco
|IOS XE
|Инъекция команд в Web UI
|CVE-2023-27997
|Fortinet
|FortiOS/FortiProxy SSL-VPN
|Переполнение буфера хипа
|CVE-2023-34362
|Progress
|MOVEit Transfer
|SQL-инъекция
|CVE-2023-22515
|Atlassian
|Confluence Data Center/Server
|Неработающий контроль доступа
|CVE-2021- 44228 (Log4Shell)
|Apache
|Log4j2
|Удаленное выполнение кода
|CVE-2023-2868
|Barracuda Networks
|ESG Appliance
|Некорректная проверка ввода
|CVE-2022-47966
|Zoho
|ManageEngine Multiple Products
|Удаленное выполнение кода
|CVE-2023-27350
|PaperCut
|MF/NG
|Некорректный контроль доступа
|CVE-2020-1472
|Microsoft
|Netlogon
|Повышение привилегий
|CVE-2023-42793
|JetBrains
|TeamCity
|Обход аутентификации
|CVE-2023-23397
|Microsoft
|Office Outlook
|Повышение привилегий
|CVE-2023-49103
|ownCloud
|graphapi
|Раскрытие данных
Лидером «рейтинга» стала проблема CVE-2023-3519 в NetScaler ADC/Gateway, позволяющая удаленно выполнять код на непропатченных серверах. Напомним, что в прошлом году от хакерских атак на эту уязвимость пострадали тысячи серверов, в том числе принадлежащие организациям критической инфраструктуры США.
Правоохранители рекомендуют организациям во всем мире немедленно устранить перечисленные уязвимости и развернуть системы управления обновлениями, чтобы минимизировать риски потенциальных атак на свои сети. Ведь эксплуатация перечисленных в отчете багов, вероятно, продолжится и в 2025 году.