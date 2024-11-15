Хакеры используют новую технику для доставки трояна RustyAttr, злоупотребляя расширенными атрибутами файлов macOS, предупредили специалисты Group-IB.

Злоумышленники прячут вредоносный код в метаданных файлов, а в качестве приманок используют поддельные PDF-документы. Интересно, что метод преступников весьма эффективен. К примеру, ни один из AV-сканеров на VirusTotal не сумел обнаружить в файлах вредоносный код.

С умеренной уверенностью специалисты связывают эту кампанию с северокорейской хак-группой Lazarus. Предполагается, что злоумышленники экспериментируют с новым способом доставки вредоносного ПО.

Отмечается, что проверенные исследователями приложения были подписаны с использованием утекшего сертификата, который уже отозвала компания Apple, но не были нотаризованы.

Расширенные атрибуты (extended attributes, EA) в macOS представляют собой скрытые метаданные, обычно связанные с файлами и каталогами, которые не видны посредством Finder или через терминал. Однако до них можно добраться с помощью команды xattr (для отображения, редактирования или удаления). В случае с атаками RustyAttr используется EA test, и именно там содержится шелл-скрипт.

Вредоносные приложения хакеров, хранящие EA, созданы с использованием фреймворка Tauri, который сочетает в себе веб-фронтенд (HTML, JavaScript) и бэкенд на Rust. При запуске такого приложения загружается веб-страница, содержащая JavaScript (preload.js), который получает данные из места, указанного в test EA, а затем передает полученную информацию функции run_command для выполнения шелл-скрипта.

Чтобы в это время отвлечь пользователя, некоторые образцы малвари отображают фальшивые PDF-файлы или ошибки.

Исследователям Group-IB не удалось получить и проанализировать полезную нагрузку следующего этапа атаки, но сообщается, что малварь пыталась получить ее из инфраструктуры Lazarus.

Стоит отметить, что похожую тактику северокорейских хакеров недавно описывали специалисты компании SentinelLabs. По их данным эксперов, группировка BlueNoroff экспериментировала с похожими техниками уклонения об обнаружения в macOS.

Так, в рамках фишинговой кампании на криптовалютную тематику BlueNoroff обманом вынуждала жертв загрузить вредоносное приложение, которое подписано и нотаризовано должны образом. Такие приложения используют модифицированный файл Info.plist для установки скрытого соединения с контролируемым злоумышленниками доменом, и затем оттуда извлекается полезная нагрузка для второго этапа атаки.