Вот уже шестой год подряд исследователи NordPass составляют список самых худших и распространенных паролей года. Увы, 2024-й не принес каких-либо заметных улучшений: люди по-прежнему используют пароль «123456» чаще всего, а также в топ-5 входит такая нестареющая классика, как «password» и «qwerty123».

Для подготовки этого антирейтинга специалисты проанализировали базу данных объемом 2,5 ТБ. Эта БД была собрана из различных открытых источников, включая источники в даркнете (например, пароли, украденные инфостилерами или попавшие в открытый доступ из-за утечек данных). При этом подчеркивается, что при этом никакие персональные данные пользователей не были куплены или получены иным путем.

Также в этом году исследователи подготовили отдельную статистику по корпоративным паролям, которые обычно похищают вместе с адресами электронной почты, что позволяет выделить их из общей массы, отличая корпоративные и личные учетные данные.

«123456 снова получил титул самого худшего пароля в мире, — пишут специалисты NordPass. — На самом деле, за шесть лет наших исследований он возглавлял список и был признан самым распространенным паролем 5 раз из 6. Пароль “Password” получил этот не самый почетный титул лишь однажды».

В итоге топ-10 самых худших паролей 2024 года выглядит следующим образом:

Как можно увидеть в таблице выше, пароль «123456» использовался более 3 млн раз, причем на взлом такого пароля уходит менее секунды. Примерно такими же «надежными» являются и другие пароли, вошедшие в топ-10 («password», «secret», «qwerty123» и так далее).

К сожалению, оказалось, что в корпоративном сегменте ситуация практически ничем не отличается и тоже выглядит весьма печально. «Люди склонны полагаться на одни и те же слабые пароли, как в личной, так и в рабочей жизни», — объясняют исследователи.

Специалисты напоминают, что надежные пароли должны быть длиной не менее 20 символов и не должны содержать легко угадываемую информацию (дни рождения, имена и простые слова). Также не следует повторно использовать одни и те же пароли для разных сайтов и сервисов.