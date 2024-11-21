Специалисты «Лаборатории Касперского» изучили оборудование глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), которое используется в разных отраслях по всему миру. По данным на ноябрь 2024 года, почти 4000 спутниковых приемников 70 производителей оказались уязвимыми для атак через интернет. Уязвимые устройства расположены в самых разных регионах, включая Латинскую и Северную Америку, Европу и Азию. Некоторые были обнаружены и в России.

ГНСС — это группы спутниковых систем навигации: GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), Galileo (Евросоюз), BeiDou Navigation Satellite System (BDS, Китай), Navigation with Indian Constellation (NavIC, Индия) и Quazi-Zenith Satellite System (QZSS, Япония). Они используются для определения местоположения, навигации и синхронизации времени в разных отраслях: сельском хозяйстве, финансах и банковском деле, транспорте, сфере услуг мобильной связи.

Как не трудно догадаться, атаки на такие системы могут нанести серьезный ущерб компаниям: привести к сбоям в работе, финансовым потерям и утечкам данных. Более того, если сбои произойдут в работе организаций, использующих автономные системы (дроны, беспилотные автомобили или средства автоматизации производства), это может поставить под угрозу жизни людей.

Изучив анонимизированные данные об организациях, использующих незащищенные экземпляры, эксперты пришли к выводу, что большинство уязвимых приемников принадлежат компаниям из отраслей телекоммуникаций, облачных вычислений и энергетики.

Эксперты пишут, что системы ГНСС могут быть атакованы несколькими способами:

Злоумышленники могут заглушить спутниковый сигнал. Так, когда сигнал достигает наземного приемника, его мощность угасает до относительно низкого уровня. Если в эфире появится достаточно мощный сигнал другого устройства в том же или соседнем диапазоне частот, приемник может не обнаружить сигнал ГНСС. Подобные помехи могут возникать как случайно, так и создаваться намеренно. При этом существует множество готовых и недорогих подавителей сигналов ГНСС, которые можно заказать через интернет. Сигнал ГНСС может перекрываться большими конструкциями, такими как небоскребы и другие высотные здания. Хотя это вряд ли поможет в организации преднамеренной атаки, с ростом высотности городов будет увеличиваться и площадь таких территорий. Сигнал ГНСС может быть подделан при помощи спуфинга. В отличие от подавления сигнала, спуфинг бывает только преднамеренным. Злоумышленник использует наземную аппаратуру, имитирующую спутник, чтобы передавать приемнику ГНСС ложную информацию. В результате приемник определяет неправильное местоположение. Также отмечается, что нельзя исключать физические атаки на спутники, хотя исследователи отмечают, что это маловероятно. И, наконец, злоумышленники могут атаковать уязвимые приемники ГНСС.

Сообщается, что в 2023 году как минимум две хак-группы уже совершили ряд атак на приемники ГНСС. Так, в мае хактивистская киберпреступная группа SiegedSec получила доступ к спутниковым приемникам в Колумбии, в ответ на арест хакера властями страны. Другая группировка, GhostSec, в течение года атаковала множество ГНСС-приемников в разных странах, включая Россию и Израиль. При этом в некоторых случаях хакеры утверждали, что не только получили доступ, но и удалили данные со скомпрометированных спутниковых приемников.

В своем исследовании «Лаборатория Касперского» анализировала данные об уязвимых ГНСС-приемниках, доступные онлайн (то есть решения компаний для сбора данных не применялись).

Сначала эксперты искали все доступные из сети экземпляры, произведенные пятью основными поставщиками ГНСС-приемников, не обозначая при поиске тип устройства. Выяснилось, что в июле 2024 года через интернет было доступно 10 128 экземпляров по всему миру.

После этого, в июле 2024 года, было поведено более обширное исследование с участием уже 70 поставщиков ГНСС-приемников, используемых по всему миру. В этот раз поиск сузили, указав не только имя поставщика, но и то, что устройства должны иметь отношение к ГНСС. Оказалось, что через интернет доступно 3028 таких приемников, которые уязвимы для атак.

С географической точки зрения большая часть выявленных приемников (более 700 экземпляров) находилась в Эквадоре. Ямайка была второй (около 500 экземпляров), за ней следовали США. Примерно 400 незащищенных приемников были обнаружены в Чехии и Китае, а почти 300 — в Бразилии. Япония, Россия, Канада и Германия также вошли в число наиболее уязвимых стран.

В ноябре 2024 года специалисты повторили глобальное исследование и обнаружили, что число доступных через интернет ГНСС-приемников выросло до 4183.

По сравнению с июльскими данными, географическое распределение уязвимых устройств незначительно изменилось. В частности, хотя на первом месте остался Эквадор, такие страны, как Ямайка, Чехия и Россия выбыли из топ-10, тогда как Германия поднялась на второе место, а Иран вошел в список наиболее затронутых стран сразу на четвертом месте.