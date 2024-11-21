Эксперты MITRE традиционно представили список 25 самых распространенных и опасных уязвимостей в программном обеспечении. В этом году для его создания использовали 31 000 уязвимостей, раскрытых в период с июня 2023 по июнь 2024 года.

Под уязвимостями в ПО подразумеваются самые разные проблемы, баги, уязвимости и ошибки, обнаруженные в коде, архитектуре, имплементациях или дизайне софта. Такие угрозы могут поставить под угрозу безопасность систем, где установлено и работает проблемное ПО. Они могут стать точкой входа для злоумышленников, пытающихся получить контроль над уязвимыми устройствами, помогут атакующим получить доступ к конфиденциальным данным или спровоцировать отказ в обслуживании.

«Зачастую [такие угрозы] легко обнаружить и эксплуатировать, и они могут привести к уязвимостям, которые позволят злоумышленникам полностью захватить систему, украсть данные или помешать работе приложений», — пишут специалисты MITRE и добавляют, что обнаружение первопричин таких угроз приносит пользу как индустрии, так и властям.

Для составления рейтинга 2024 года MITRE проанализировала 31 770 различных CVE, найденных в 2023 и 2024 годах, уделяя особое внимание проблемам, которые были добавлены в каталог известных эксплуатируемых уязвимостей (Known Exploited Vulnerabilities, KEV), которым управляет Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

Отметим, что проблемы в списке MITRE имеют собственные идентификаторы CWE (не путать с CVE) — Common Weakness Enumeration. CWE отличаются от CVE тем, что, по сути, первые являются предшественниками вторых, то есть CWE приводят к появлению непосредственно уязвимостей.

В 2024 году для CWE насчитывается почти 1000 разных категорий, которые объединяют в себе весьма обширные классы разнообразных проблем, например, CWE-20 (некорректная проверка вводимых данных), CWE- 200 (раскрытие информации) и CWE-287 (некорректная аутентификация).

«В этом ежегодном списке перечислены наиболее важные слабые места в программном обеспечении, которые атакующие часто используют для взлома систем, кражи конфиденциальных данных или нарушения работы важнейших служб, — в свою очередь добавляют представители CISA. — Организациям настоятельно рекомендуется ознакомиться с этим списком и использовать его при формировании своих стратегий безопасности ПО».

Список топ-25 CWE 2024 года, составленный специалистами MITRE, выглядит следующим образом: