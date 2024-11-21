Xakep #304. IP-камеры на пентестах
Эксперты MITRE традиционно представили список 25 самых распространенных и опасных уязвимостей в программном обеспечении. В этом году для его создания использовали 31 000 уязвимостей, раскрытых в период с июня 2023 по июнь 2024 года.
Под уязвимостями в ПО подразумеваются самые разные проблемы, баги, уязвимости и ошибки, обнаруженные в коде, архитектуре, имплементациях или дизайне софта. Такие угрозы могут поставить под угрозу безопасность систем, где установлено и работает проблемное ПО. Они могут стать точкой входа для злоумышленников, пытающихся получить контроль над уязвимыми устройствами, помогут атакующим получить доступ к конфиденциальным данным или спровоцировать отказ в обслуживании.
«Зачастую [такие угрозы] легко обнаружить и эксплуатировать, и они могут привести к уязвимостям, которые позволят злоумышленникам полностью захватить систему, украсть данные или помешать работе приложений», — пишут специалисты MITRE и добавляют, что обнаружение первопричин таких угроз приносит пользу как индустрии, так и властям.
Для составления рейтинга 2024 года MITRE проанализировала 31 770 различных CVE, найденных в 2023 и 2024 годах, уделяя особое внимание проблемам, которые были добавлены в каталог известных эксплуатируемых уязвимостей (Known Exploited Vulnerabilities, KEV), которым управляет Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).
Отметим, что проблемы в списке MITRE имеют собственные идентификаторы CWE (не путать с CVE) — Common Weakness Enumeration. CWE отличаются от CVE тем, что, по сути, первые являются предшественниками вторых, то есть CWE приводят к появлению непосредственно уязвимостей.
В 2024 году для CWE насчитывается почти 1000 разных категорий, которые объединяют в себе весьма обширные классы разнообразных проблем, например, CWE-20 (некорректная проверка вводимых данных), CWE- 200 (раскрытие информации) и CWE-287 (некорректная аутентификация).
«В этом ежегодном списке перечислены наиболее важные слабые места в программном обеспечении, которые атакующие часто используют для взлома систем, кражи конфиденциальных данных или нарушения работы важнейших служб, — в свою очередь добавляют представители CISA. — Организациям настоятельно рекомендуется ознакомиться с этим списком и использовать его при формировании своих стратегий безопасности ПО».
Список топ-25 CWE 2024 года, составленный специалистами MITRE, выглядит следующим образом:
|Место
|ID
|Проблема
|Оценка
|Количество KEV (CVE)
|По сравнению с 2023 годом
|1
|CWE-79
|Некорректная нейтрализация ввода во время генерации веб-страницы (XSS, межсайтовый скриптинг)
|56.92
|3
|+1
|2
|CWE-787
|Out-of-bounds запись
|45.20
|18
|-1
|3
|CWE-89
|SQL-инъекция
|35.88
|4
|0
|4
|CWE-352
|Подделка межсайтовых запросов (CSRF)
|19.57
|0
|+5
|5
|CWE-22
|Обход каталога (Path Traversal)
|12.74
|4
|+3
|6
|CWE-125
|Out-of-bounds чтение
|11.42
|3
|+1
|7
|CWE-78
|Инъекция команд на уровне ОС
|11.30
|5
|-2
|8
|CWE-416
|Use After Free
|10.19
|5
|-4
|9
|CWE-862
|Отсутствие аутентификации
|10.11
|0
|+2
|10
|CWE-434
|Неограниченная загрузка файлов опасного типа
|10.03
|0
|0
|11
|CWE-94
|Инъекция кода
|7.13
|7
|+12
|12
|CWE-20
|Некорректная проверка ввода
|6.78
|1
|-6
|13
|CWE-77
|Инъекция команд
|6.74
|4
|+3
|14
|CWE-287
|Некорректная аутентификация
|5.94
|4
|-1
|15
|CWE-269
|Некорректное управление привилегиями
|5.22
|0
|+7
|16
|CWE-502
|Десериализация недоверенных данных
|5.07
|5
|-1
|17
|CWE-200
|Раскрытие чувствительных данных неавторизованному лицу
|5.07
|0
|+13
|18
|CWE-863
|Некорректная авторизация
|4.05
|2
|+6
|19
|CWE-918
|Подделка запросов на стороне сервера (SSRF)
|4.05
|2
|0
|20
|CWE-119
|Некорректное ограничение операций в пределах буфера памяти
|3.69
|2
|-3
|21
|CWE-476
|Разыменование нулевого указателя
|3.58
|0
|-9
|22
|CWE-798
|Использование жестко закодированных учетных данных
|3.46
|2
|-4
|23
|CWE-190
|Целочисленное переполнение или перенос
|3.37
|3
|-9
|24
|CWE-400
|Неконтролируемое потребление ресурсов
|3.23
|0
|+13
|25
|CWE-306
|Отсутствие аутентификации для критической функции
|2.73
|5
|-5