Microsoft заблокировала распространение обновления до Windows 11 24H2 на компьютерах с USB-сканерами, поддерживающими протокол eSCL, который работает через Ethernet, Wi-Fi и USB-соединения без драйверов.

Известно, что в список затронутых проблемой устройств входят автономные сканеры и другие устройства с функцией сканирования (включая МФУ, факсы, модемы и прочие сетевые девайсы с поддержкой eSCL).

Первые сообщения от пострадавших пользователей начали поступать более месяца назад. В настоящее время множество жалоб на работу устройств с поддержкой eSCL можно обнаружить на сайте сообщества Microsoft, Reddit и в социальных сетях.

Одни пользователи писали, что пробовали чистую установку 24H2, новые драйверы и прошивки, однако все это не давало никаких результатов. Другие сообщали, что уже связывались «с различными поставщиками, как медицинского ПО, к которому подключается сканер, так и самого сканера», но в ответ им сообщали, что исправления пока нет, хотя работа над проблемой ведется.

Теперь разработчики Microsoft официально признали существование этой проблемы. По их словам, сбои вызваны тем, что устройство не переключается из режима eSCL в режим USB, что не позволяет провести сопоставление драйверов сканера.

«После установки Windows 11 версии 24H2 вы можете столкнуться с проблемой обнаружения подключенных к USB устройств, поддерживающих протокол сканирования eSCL (eScanner Communication Language), — говорится в заявлении Microsoft. — Вы можете заметить, что ваш компьютер не обнаруживает периферийное устройство, подключенное к USB, и обнаружение устройства не завершается».

Пока, в качестве временного решения, Microsoft ограничила обновление Windows 11 до 24H2 на системах с USB-сканерами с поддержкой eSCL.

Пользователям крайне не рекомендуется вручную обновлять соответствующие устройства с помощью Media Creation Tool или Windows 11 Installation Assistant, пока проблема не будет исправлена. Однако о датах выхода патчей пока ничего не сообщается.