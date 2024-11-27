Правоохранительные органы стран Африки рассказали о проведении операции Serengeti, в ходе которой было арестовано более 1000 человек, подозреваемых в причастности к киберпреступной деятельности. Общая сумма причиненного ими финансового ущерба оценивается в 193 млн долларов США.

Операция координировалась Интерполом и Африполом и проводилась в период со 2 сентября по 31 октября 2024 года. Сообщается, что в первую очередь Serengeti «была нацелена на преступников, связанных с вымогательским ПО, BEC-атаками (от англ. business email compromise – компрометация деловой почты), цифровым вымогательством и онлайн-мошенничеством».

В общей сложности власти 19 африканских стран арестовали 1006 подозреваемых и уничтожили 134 089 вредоносных инфраструктур и сетей, основываясь на оперативной информации, предоставленной им партнерами из таких ИБ-компаний, как Cybercrime Atlas, Fortinet, Group-IB, «Лаборатория Касперского», Team Cymru, Trend Micro и Uppsala Security.

Следователи установили, что подозреваемые и их инфраструктуры были связаны как минимум с 35 224 идентифицированными жертвами, которые потеряли около 193 млн долларов из-за различных хакерских и мошеннических атак. В ходе операции Serengeti пострадавшим удалось вернуть около 44 млн долларов.

Правоохранительные органы в конкретных регионах сообщают, что результатом Serengeti стали следующие действия.

Кения : раскрыто дело о мошенничестве с кредитными картами, связанное с ущербом в размере 8,6 млн долларов. Средства были похищены с помощью мошеннических скриптов и перенаправлены через систему SWIFT компаниям в ОАЭ, Нигерии и Китае. Было произведено около двух десятков арестов.

: раскрыто дело о мошенничестве с кредитными картами, связанное с ущербом в размере 8,6 млн долларов. Средства были похищены с помощью мошеннических скриптов и перенаправлены через систему SWIFT компаниям в ОАЭ, Нигерии и Китае. Было произведено около двух десятков арестов. Сенегал : раскрыта финансовая пирамида, от которой пострадали 1811 жертв, потерявшие около шести миллионов долларов. Изъято более 900 SIM-карт, 11 000 долларов наличными, телефоны, ноутбуки и удостоверения личности жертв. Арестованы восемь человек (в том числе пять граждан Китая).

: раскрыта финансовая пирамида, от которой пострадали 1811 жертв, потерявшие около шести миллионов долларов. Изъято более 900 SIM-карт, 11 000 долларов наличными, телефоны, ноутбуки и удостоверения личности жертв. Арестованы восемь человек (в том числе пять граждан Китая). Нигерия : арестован мужчина, занимавшийся мошенничеством с онлайн-инвестициями и заработавший 300 000 долларов на ложных криптовалютных обещаниях.

: арестован мужчина, занимавшийся мошенничеством с онлайн-инвестициями и заработавший 300 000 долларов на ложных криптовалютных обещаниях. Камерун: раскрыта мошенническая схема сетевого маркетинга, в которую попадали жертвы из семи стран мира. Пострадавшим обещали работу, но в итоге держали в плену и заставляли вербовать других людей, чтобы выйти на свободу. Группа собрала не менее 150 000 долларов в виде членских взносов.

Ангола: пресечена деятельность международной группы, управлявшей виртуальным казино в Луанде. Сотни людей были обмануты, поддавшись на обещания выигрышей в обмен на привлечение новых участников. Было произведено 150 арестов, изъято 200 компьютеров и более 100 мобильных телефонов.

Также в операции Serengeti приняли участие Алжир, Бенин, Кот-д'Ивуар, ДРК, Габон, Гана, Маврикий, Мозамбик, Руанда, Южная Африка, Танзания, Тунис, Замбия и Зимбабве.