Правоохранители сообщили о проведении международной операции Taken down, в ходе которой был ликвидирован пиратский стриминговый IPTV-сервис. Им пользовались более 22 млн человек по всему миру, а ежемесячный доход его операторов оценивается в 250 млн евро (3 млрд евро в год).

Над операцией Taken down работали почтовая полиция и служба кибербезопасности Италии, а также Евроюст, Европол и правоохранители из многих других европейских стран.

Сообщается, что неназванный пиратский сервис управлялся международной группировкой, которую власти описывают как иерархическую структуру, состоящую из многочисленных поставщиков, дистрибьюторов, продавцов и реселлеров.

Группировка незаконно перехватывала и перепродавала контент популярных платформ, защищенный авторским правом. Этот контент включал IPTV, прямые трансляции и контент по требованию, в том числе таких крупных платформ как Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Disney+ и Paramount.

Полиция утверждает, что доступ к этим нелегальным трансляциям осуществлялся через многочисленные стриминговые сайты, однако ни один домен в сообщении правоохранителей не указан.

Предварявшее Taken down расследование длилось два года и показало, что преступники использовали зашифрованные коммуникационные приложения, вымышленные личности и поддельные документы, чтобы избежать обнаружения.

«Более 270 сотрудников почтовой полиции, в сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами, провели 89 обысков в 15 регионах Италии и 14 дополнительных обысков в Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Румынии, Хорватии и Китае», — гласит официальное заявление.

В итоге, в рамках расследования, исходно начатого прокуратурой Катании и почтовой полицией Италии, хорватская полиция выдала 11 ордеров на арест подозреваемых (в общей сложности в этом деле 102 подозреваемых). А в Великобритании и Нидерландах были выявлены три администратора сервиса, а также обнаружены более 80 панелей управления потоковым вещанием для IPTV-каналов.

Также были отключены более 2500 нелегальных каналов и их серверов, включая девять серверов в Румынии и Гонконге. Кроме того, полиция конфисковала криптовалюты на сумму более 1,65 млн евро и еще около 40 000 евро наличными.

По оценкам властей, ежегодный ущерб от работы этого сервиса составлял около 10 млрд евро.

В настоящее время арестованным уже предъявлены обвинения в незаконной трансляции аудиовизуального контента через IPTV, несанкционированном доступе к системам, компьютерном мошенничестве и отмывании денег.