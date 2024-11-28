«Лаборатория Касперского» провела опрос и выяснила, с какими формами цифрового преследования со стороны бывших или нынешних партнеров сталкивались пользователи. Оказалось, десять месяцев 2024 года количество пользователей Android-устройств, столкнувшихся со stalkerware, выросло на 25% по сравнению с 2023 годом.

Исследователи напоминают, что такие программы позволяют делать скриншоты и запись происходящего на экране зараженного устройства, отслеживать геолокацию жертвы, получать доступ к перепискам в соцсетях и мессенджерах.

Порой такие продукты продают под видом решений для организации удаленного доступа, предназначенных для корпоративного сектора, но на деле такой софт обычно используется для тайного наблюдения за людьми без их согласия.

Участники опроса рассказали, что среди наиболее неприятных и пугающих форматов онлайн-слежки, с которыми они сталкивались, были требование предоставить доступ к личным данным на смартфоне (52%), слежка через сталкерские программы (48%) и использование трекеров (беспроводных меток) для определения местоположения (45%). Последние два явления заметно сильнее беспокоят женщин, чем мужчин.

Специалисты отметили, что на рынке уже существуют программы, которые могут помочь пользователям выявить потенциальную слежку (например, если речь идет об онлайн-преследовании с применением Bluetooth-устройств и stalkerware).