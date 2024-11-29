В сети появилась информация о том, что функциональность Connected Experiences используется Microsoft для сбора данных из Word и Excel для обучения ИИ. Представители компании уверяют, что приложения Microsoft 365 (включая Word, Excel и PowerPoint) и данные из них не используются обучения ИИ-моделей.

Все началось с поста в Tumblr, в котором сообщалось, что Microsoft использует функции Connected Experiences для обучения своих ИИ-моделей и собирает для этого пользовательские данные из Word и Excel.

В итоге эта информация широко распространилась в других социальных сетях (вместе с рекомендациями по отключению Connected Experiences), а представители Microsoft были вынуждены официально прокомментировать ситуацию.

«Microsoft не использует данные клиентов из потребительских и коммерческих приложений Microsoft 365 для обучения больших языковых моделей. Более того, функция Connected Services не имеет никакого отношения к обучению больших языковых моделей», — сообщили СМИ в компании.

В Microsoft отметили, что эта дополнительная настройка включена по умолчанию с самого момента запуска (в апреле 2019 года), и она активирует такие сетевые функции, как совместное редактирование, предложения по грамматике, дизайну и «релевантной информации и изображениям из интернета», редактированию в режиме реального времени и так далее.

«Эти функции включены по умолчанию, поскольку именно этого люди ожидают от облачного инструмента для повышения производительности. Однако пользователи всегда контролируют ситуацию и могут в любой момент изменить настройки Connected Experiences», — объясняют представители Microsoft.

Чтобы включить или отключить эту функцию, пользователи Microsoft 365 должны открыть приложение Office (например, Word или Excel) и выбрать, включение или отключение загружаемого онлайн-контента или анализа контента через меню File -> Account -> Account Privacy -> Manage Settings (раздел Connected experiences).