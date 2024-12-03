Власти Уганды сообщают, что на прошлой неделе система центрального банка страны была взломана финансово-мотивированными киберпреступниками. По данным СМИ, хакерам удалось похитить до 17 млн долларов.

О хакерской атаке на ЦБ Уганды стало известно еще на прошлой неделе. По информации СМИ, за этим взломом стояла группировка Waste из Юго-Восточной Азии, которая успешно похитила у Центробанка около 62 млрд угандийских шиллингов (16,8 млн долларов США).

Угандийское издание Daily Monitor сообщало, что хакеры вывели украденные средства на счета в Японии и Великобритании. После этого британские власти якобы успели заморозить около 7 млн долларов, и Центробанку удалось вернуть часть украденных средств.

Вскоре после этого министр финансов Уганды Генри Мусасизи (Henry Musasizi) подтвердил, что киберинцидент произошел еще около двух недель назад, но не стал комментировать информацию о количестве украденных средств.

«Это правда, наш счет был взломан, но не в таких масштабах, как об этом сообщается», — заявил Мусасизи, выступая в парламенте. При этом он призвал правительство и СМИ набраться терпения, дождаться завершения аудита и расследования, «чтобы избежать искажения фактов». По его словам, полный отчет об инциденте будет готов примерно через месяц.

При этом уже упомянутая газета Daily Monitor сообщала, что взлом может оказаться работой инсайдеров, так как уже были допрошены несколько сотрудников ЦБ и министерства финансов.