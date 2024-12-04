Аналитики Positive Technologies обнаружили, что уже известные DMA-атаки получили новую точку входа при наличии физического доступа к целевым устройствам. По их словам, такой вектор атаки может набрать популярность из-за архитектурной особенности новых пользовательских устройств, которые подключаются к компьютеру и имеют прямой доступ к его памяти благодаря механизму DMA (direct memory access).

Исследователи пишут, что к возрождению этого вектора атак ведет появление высокоскоростных карт памяти и ноутбуков, способных считывать информацию с таких накопителей. Новое оборудование поддерживает стандарт SD Express, который предусматривает сверхвысокую скорость обмена данными, однако предложенное архитектурное решение не имеет должной защиты.

В настоящее время решения с поддержкой стандарта SD Express применяются в основном в устройствах премиум-сегмента, но их массовое производство может вызвать рост количества атак, которым исследователи дали название DaMAgeCard.

Компания напоминает, что стандарт SD Express был создан в ответ на тенденцию по увеличению объема и качества обрабатываемой информации в формате фото и видео, из-за чего значительно выросли требования к скорости периферийного оборудования, предназначенного для загрузки и вывода данных с одного устройства на другое.

В рамках SD Express скорость растет прежде всего за счет подключения карты памяти к высокоскоростной шине PCIe, соединяющей внутренние устройства ПК между собой. В ее основе лежит модель DMA — режим обмена данными, в котором не участвует центральный процессор, информацией управляет периферийное оборудование. Это ускоряет работу, но также создает вектор для атак.

Сейчас с картридерами, поддерживающими SD Express, выпускают в основном высокопроизводительные ноутбуки. Но эксперты полагают, что в ближайшие годы стандарт SD Express укрепится на рынке.

Если сейчас технология высокоскоростного обмена данными с помощью карт памяти актуальна скорее для оборудования премиум-класса, то в скором времени у нее есть все шансы проникнуть в иные сегменты компьютеров, видеокамер, смартфонов и других устройств массового пользования. В этом случае у злоумышленников появится удобная точка проникновения в системы без необходимости вскрытия гаджетов. Так, хакеры могут воспользоваться этим и с помощью «злого» устройства, совместимого с интерфейсом целевого оборудования, получить доступ к шине PCIe.

Первая версия этой шины была разработана в 1990-х годах для персональных компьютеров. Физические разъемы тогда находились под крышкой, и злоумышленники были сильно ограничены в инструментах, поэтому DMA-атаки могли совершать только профессиональные APT-группировки. Со временем интерфейс устройств поменялся, появились разные способы подключения к PCle, однако защита осталась на том же уровне из-за архитектурных особенностей режима прямого доступа к памяти.

В итоге DMA-атаки могут привести и к реализации недопустимых событий, поскольку атакующие получат возможность читать и редактировать данные в памяти устройства, внедрять вредоносный код в программы, извлекать ключи шифрования и пароли, обходить аутентификацию ОС и отключать защитные решения.