Власти Германии закрыли крупнейший в стране маркетплейс для киберпреступников Crimenetwork. Администратор площадки арестован по обвинениям в содействии распространению наркотиков, краденых данных и незаконных услуг.

Как сообщает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA), Crimenetwork работал с 2012 года и был крупнейшим маркетплейсом на немецком языке, где торговали ворованными данными, наркотиками, а также предлагали услуги по подделке документов.

На момент закрытия площадки и отключения северов Crimenetwork насчитывал более 100 зарегистрированных продавцов и свыше 100 000 пользователей, большинство из которых находились в немецкоязычных странах.

Пользователи торговой площадки могли оплачивать товары и услуги с помощью биткоинов или Monero (XMR). По данным следствия, только в период с 2018 по 2024 год объем транзакций маркетплейса превысил 1000 биткоинов и 20 000 Monero, что превышает 100 000 000 долларов США по текущему курсу.

Операторы Crimenetwork получали 1-5% от всех сделок, а также взимали ежемесячную абонентскую плату с продавцов и получали доходы от рекламы. В результате правоохранители полагают, что с 2018 года администрация площадки заработала не менее 5 000 000 долларов.

Помимо ареста предполагаемого администратора Crimenetwork, известного под ником Techmin, BKA заявляет о получении информации о зарегистрированных участниках платформы, и сообщает, что в будущем можно ожидать новых арестов.