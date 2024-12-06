Немецкие правоохранители конфисковали более 50 серверов, на которых размещался хакерский маркетплейс Manson Market, а также фальшивые интернет-магазины, использовавшиеся в фишинговых операциях.

По информации Европола, расследование деятельности Manson Market началось еще осенью 2022 года, после сообщений о телефонных мошенниках, которые выдавали себя за сотрудников банков и пытались выведать у жертв конфиденциальную информацию.

«Похищенную информацию удалось отследить до специализированного онлайн-маркетплейса, который представлял собой центральный хаб для торговли незаконно полученной информацией», — рассказывают правоохранители.

В ходе серии скоординированных рейдов и обысков, прошедших недавно по всей Европе, полиция Австрии, Нидерландов, Чехии, Финляндии, Польши и специалисты Европола конфисковали более 50 серверов и свыше 200 терабайт документов, содержащих улики о тысячах пользователей и продавцов, зарегистрированных на хакерском маркетплейсе.

Также сообщается, что в Германии и Австрии уже арестованы два главных подозреваемых, которые якобы управляли Manson Market.

«Информация обо всех транзакциях, коммуникациях и пользовательские данные, связанные с этим сайтом, теперь находятся в ведении правоохранительных органов, — гласит баннер, размещенный теперь на захваченном полицией домене (manson-market[.]pw). — Если вы принимали участие в какой-либо незаконной деятельности, вы находитесь под следствием».

Пользователи Manson Market имели возможность приобретать пакеты ворованных учетных, платежных или личных данных (как правило, похищенных с помощью обычного или голосового фишинга), отфильтровывая информацию по конкретному региону или балансу на счетах жертв.

Сообщается, около 57 человек понесли убытки на сумму более 250 000 евро из-за того, что их банковские данные были украдены и проданы на этой хакерской площадке. В общей сложности через Manson Market были проданы более 63 000 украденных записей.

Также правоохранители обнаружили на серверах Manson Market сеть фальшивых интернет-магазинов, которые использовались фишерами для кражи банковских реквизитов и личной информации посетителей.