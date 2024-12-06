Американские власти арестовали 19-летнего хакера, связанного с известной группировкой Scattered Spider. Подозреваемого связывают со взломом неназванного финансового учреждения, а также двух телекоммуникационных компаний.

По данным правоохранителей, задержанный Ремингтон Гой Оглтри (Remington Goy Ogletree), также известный в сети под ником remi, проник в сети трех неназванных компаний. Для этого он использовал учетные данные их сотрудников, украденные при помощи фишинговых атак (как текстовых, так и голосовых). К примеру, сообщается, что он выдавал себя за сотрудника технической поддержки, вынуждая жертв зайти на фишинговые сайты, где их просили ввести учетные данные.

В феврале текущего года, во время обыска в доме Оглтри, ФБР обнаружило на изъятом у него iPhone множество доказательств криминальной деятельности. В том числе: скриншоты фишинговых сообщений и фишинговых страниц, собирающих учетные данные, а также скриншоты криптокошельков, содержавших десятки тысяч долларов в криптовалюте.

Взломанная remi финансовая организация уведомила ФБР, что фишинговым атакам подверглись примерно 149 ее сотрудников (в период с октября 2023 года по ноябрь 2023 года). В рамках атак людей пытались заманить на фишинговые страницы, которые маскировались под ресурсы самой компании.

«Анализ скриншотов фишинговых сообщений выявил заявления, направленные на то, чтобы ввести сотрудников в заблуждение и заставить их предоставить свои учетные данные. Включая мошеннические сообщения о том, что „пакет льгот для сотрудников был обновлен“, а также о том, что „график работы был изменен“, — гласят судебные документы. — В других фишинговых сообщениях сотрудникам заявляли, что в их отношении поступил "запрос от отдела кадров" или "обновился профиль VPN"».

Более того, по данным следствия, в период с октября 2023 года по май 2024 года Оглтри использовал полученный доступ к системам неназванных телекоммуникационных компаний для рассылки более 8,6 млн фишинговых текстовых сообщений, адресованных пользователям на всей территории США. Целью этой масштабной кампании была кражи криптовалюты.

В октябре 2023 года компания Trend Micro сообщала, что некоторые из этих атак были направлены на клиентов таких криптовалютных платформ, как Gemini и KuCoin, и злоумышленники использовали в атаках домены yourgeminiclaims[.]net и kucoinclaims[.]com.

Стоит отметить, что во время допроса Оглтри заявил ФБР, что знает «людей, которые совершают всевозможные преступления» и «ключевых участников Scattered Spider». Также он добавил, что хак-группа в основном атакует компании, занимающиеся аутсорсингом бизнес-процессов, потому что они защищены гораздо хуже, чем их клиенты.

Scattered Spider известна и под другими именами: Starfraud, Octo Tempest, Muddled Libra 0ktapus (Group-IB), UNC3944 (Mandiant) и Scatter Swine (Okta).

Считается, что группировка активна с 2022 года, а ее финансово мотивированные атаки в основном направлены на организации, работающие в сфере управления отношениями с клиентами (CRM), аутсорсинга бизнес-процессов, телекоммуникаций и технологий.

Как правило, группа использует сложные схемы с применением социальной инженерии, которые часто связаны с подменой SIM-карт (SIM swap). В частности Scattered Spider известна своими атаками с использованием вымогательского ПО BlackCat (Alphv), Qilin и RansomHub, в том числе против MGM Resorts и сети казино Caesars Entertainment.

Осенью прошлого года специалисты Mandiant предупреждали, что Scattered Spider взломали как минимум 100 организаций, в основном расположенных в США и Канаде. При этом еще тогда ИБ-специалисты пришли к выводу, что основной состав Scattered Spider — это англоговорящие подростки в возрасте от 16 до 22 лет.