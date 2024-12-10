Европол сообщает об аресте восьми участников международной киберпреступной группировки, которая похитила миллионы евро у своих жертв. Подозреваемые арендовали недвижимость и роскошные апартаменты через Airbnb, и разворачивали там мошеннические колл-центры.

Члены группировки были арестованы в Бельгии и Нидерландах в начале декабря 2024 года. Также сообщается, что одновременно с этим в двух странах было проведено 17 обысков, во время которых полицейские конфисковали носители информации, телефоны и различные предметы роскоши, которые, предположительно, были приобретены на доходы от киберпреступлений.

Полиция Нидерландов пишет об арестах трех мужчин и одной женщины в возрасте от 23 до 66 лет. Подозреваемых обвиняют в фишинге, онлайн-мошенничестве, банковском мошенничестве, отмывании денег и участии в киберпреступной деятельности.

По данным правоохранителей, свои фишинговые кампании группировка проводила из временных колл-центров, которые мошенники обустраивали в арендованных через Airbnb люксовых апартаментах.

Скамеры связывались с жертвами из европейских стран, используя электронную почту, SMS или сообщения в WhatsApp, и выдавали себя за сотрудников банков или представителей правоохранительных органов, которые якобы занимаются борьбой с мошенничеством. Они писали и звонили жертвам, заявляя, что их счета скомпрометированы, и убеждали людей как можно скорее перейти по ссылкам на фишинговые сайты, имитирующие ресурсы настоящих банков.

Если пользователь попадался на удочку скамеров (а целями злоумышленников зачастую были пожилые люди) и вводил свои личные данные на этих вредоносных страницах, информация попадала в руки злоумышленников, и те быстро опустошали счета жертвы.

При этом, по информации следствия, злоумышленники тратили похищенные средства весьма необычным образом: покупая дорогие путевки, дизайнерскую одежду, премиальные часы, люксовые автомобили и устраивая вечеринки в закрытых клубах.

Правоохранители отмечают, что подозреваемые даже не пытались скрываться и открыто демонстрировали роскошный образ жизни в социальных сетях, регулярно публикуя изображения дорогих товаров и фото со знаменитостями.