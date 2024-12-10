Компания Artivion, ведущий производитель медицинского оборудования для хирургии сердца, пострадала от вымогательской атаки. Еще 21 ноября 2024 года злоумышленники нарушили работу компании и вынудили ее отключить некоторые системы.

Главный офис компании находится в американском штате Джорджия. Artivion производит и продает медицинские изделия для кардио- и сосудистой хирургии, включая механические сердечные клапаны, имплантируемые сердечные и сосудистые ткани, стент-графты и хирургические герметики. На компанию работают 1250 сотрудников по всему миру, а торговые представительства Artivion есть более чем в 100 странах мира.

В начале текущей недели компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что недавно пострадала от кибератаки.

«Среди предпринятых Artivion ответных мер было отключение ряда систем, инициация расследования и привлечение внешних специалистов, включая юристов, специалистов по кибербезопасности и криминалистов, для оценки, локализации и устранения последствий инцидента», — сообщила компания.

Хотя Artivion не упоминает о вымогательстве напрямую, сообщается, что злоумышленники зашифровали некоторые из ее систем и похитили данные.

В компании добавили, что перебои в работе корпоративных систем, обработке заказов и отгрузке продукции уже практически устранены, а расходы, связанные с ликвидацией последствий этого инцидента, покроет страховка. Однако в Artivion считают, что возможны и дополнительные расходы, которые страховая выплата уже не покроет.

Пока ни одна вымогательская хак-группа не взяла на себя ответственность за атаку. Однако если выкуп не будет выплачен, в ближайшие недели можно ожидать «слива» украденных у Artivion данных.