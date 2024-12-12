Правоохранительные органы 15 стран мира провели совместную операцию по отключению 27 DDoS-сервисов для атак по найму. Также сообщается об арестах трех администраторов этих платформ и установлении личностей 300 их клиентов.

Очередная массовая ликвидация DDoS-платформ является частью длительной операции правоохранительных органов, известной под названием PowerOff. Эта операция берет начало еще в декабре 2018 года, когда были закрыты первые 15 сайтов, связанные с DDoS-атаками.

В последующие годы власти не раз закрывали так называемые «бутеры» (booter) и «стрессеры» (stresser) под эгидой PowerOff. Если бутер – это сервис, позволяющий злоумышленникам заказать DDoS-атаку на любой сайт или устройство, подключенное к интернету, то стрессер предлагает ту же функциональность, но якобы предназначен для легитимного тестирования надежности веб-сервисов и стоящих за ними серверов.

В рамках последней волны были ликвидированы 27 сайтов-бутеров, включая zdstresser.net, orbitalstress.net и starkstresser.net, на которых теперь отображаются уведомления о действия правоохранителей.

«Эта комплексная операция, координируемая Европолом и охватывающая 15 стран, была направлена на борьбу со всеми уровнями таких киберпреступлений, — сообщает Европол в новом пресс-релизе. — Три администратора этих нелегальных платформ были арестованы, а в отношении многочисленных пользователей этих сервисов был принят ряд мер».

Кроме того, отдельные сообщения о новом витке операции PowerOff опубликовали голландская полиция и Министерство юстиции США.

Так, правоохранители из Нидерландов пишут, что арестовали четырех мужчин в возрасте 22-26 лет, в отношении которых теперь возбуждено уголовное дело. Один из этих людей предположительно ответственен за 4169 DDoS-атак, а остальные осуществили сотни.

Также в Нидерландах выявили около 200 человек, которые подозреваются в использовании ныне закрытых DDoS-сервисов. Теперь многие из них получат прямые предупреждения в письменной форме, или им нанесет визит полиция, тогда как другие будут привлечены к ответственности, в зависимости от масштабов их незаконной деятельности.

В свою очередь, Минюст США сообщает о предъявлении обвинений двум лицам, связанным с упомянутыми бутер-сервисами: 22-летнему бразильцу Рикардо Сезару Колли (Ricardo Cesar Colli), также известному под ником TotemanGames, который управлял сайтами Securityhide.net и Securityhide.com; а также неназванному обвиняемому, который управлял «крупными бутер-сервисами», адреса которых не раскрываются.

Также сообщается, что американские власти уже допросили нескольких клиентов этих сервисов и продолжат проводить допросы в рамках продолжающегося расследования.