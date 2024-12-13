Представители регулятора сообщили о блокировке Viber на территории РФ из-за неисполнения требований российского законодательства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — гласит официальное сообщение в Telegram-канале Роскомнадзора.

Одновременно с этим депутат Госдумы и член комитета по информполитике Антон Немкин напомнил в своем Telegram-канале, что сумма штрафов в отношении Viber превышает 1,8 млн рублей, и «мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО».

Как отмечает «Интерфакс», еще в январе 2022 года владелец мессенджера Viber - компания Viber Media S.a r.l., зарегистрированная в Люксембурге, открыла представительство в России для соблюдения закона о «приземлении».

Согласно данным соответствующего перечня РКН, компания выполнила все основные обязанности иностранного лица по этому закону: не только открыла представительство в России, но и завела личный кабинет на сайте РКН, а также создала электронную форму для обращения российских пользователей на своих интернет-ресурсах.