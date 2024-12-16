В конце прошлой недели правоохранители объявили о ликвидации маркетплейса Rydox (rydox[.]cc), где торговали крадеными персональными данными и инструментами для мошенничества. Трем предполагаемым администраторам площадки уже предъявлены обвинения.

Министерство юстиции США сообщает, что в рамках закрытия Rydox были арестованы трое граждан Косово, которых подозревают в том, что они были администраторами торговой площадки.

Двое были задержаны правоохранительными органами Косово и теперь ожидают экстрадиции в США, а третий подозреваемый арестован в Албании и, ожидается, что обвинения и судебное разбирательство будут проведены в этой стране. Всем троим уже предъявлены обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с устройствами доступа и отмывании денег.

По данным следствия, Rydox работал как минимум с февраля 2016 года, насчитывал более 18 000 пользователей. На этой маркетплейсе продавали похищенную персональную информацию, данные банковских карт и учетные данные, связанные с тысячами жителей США.

В общей сложности на Rydox было совершено более 7600 незаконных сделок, что принесло преступникам доход в размере не менее 230 000 долларов. Кроме того, Rydox взимал с зарегистрированных пользователей единовременную плату (которая варьировалась в пределах от 200 до 500 долларов в криптовалюте) за статус авторизованного продавца. Такие авторизованные продавцы получали 60% от каждой продажи, а оставшиеся 40% забирали администраторы торговой площадки.

По подсчетам правоохранителей, на сайте продавали не менее 321 372 продуктов для киберпреступников, включая ворованные имена, адреса, номера социального страхования, украденные учетные данные, данные банковских карт, готовые лэндинги для мошенников, логи и даже учебники (например, по рассылке спама).

В рамках операции по ликвидации маркетплейса американские правоохранители получили судебное разрешение на конфискацию домена rydox[.]cc, а также арестовали серверы торговой площадки совместно с полицией Малайзии. Также сообщается, что были арестованы около 225 000 долларов в криптовалютах, находившиеся на счетах, контролируемых администраторами Rydox.