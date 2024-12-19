Аналитики Check Point предупреждают о продолжающейся фишинговой кампании, которая использует приглашения Google Calendar и страницы Google Drawings для кражи учетных данных и обхода спам-фильтров.

По данным компании, жертвами злоумышленников уже стали более 300 брендов, и за последние четыре недели мошенники отправили более 4000 писем вредоносных писем. Атакам подвергся широкий круг компаний, включая образовательные и медицинские учреждения, строительные компании и банки.

Атака начинается с того, что злоумышленники используют Google Calendar для рассылки приглашений на встречи, которые выглядят довольно безвредными, особенно если жертва знает других участников.

В эти приглашения встраивается ссылка, ведущая на Google Forms или Google Drawings, где пользователю предлагается перейти по еще одной ссылке, обычно замаскированной под reCaptcha или кнопку получения поддержки.

Исследователи объясняют, что использование Google Calendar для рассылки фишинговых приглашений помогает мошенникам обходить спам-фильтры, ведь послания исходят от настоящего сервиса Google. Отмечается, что заголовки писем прошли проверки проверки DKIM, SPF и DMARC, что позволило фишинговым приглашениям оказаться в почтовых ящиках адресатов.

Чтобы удвоить количество фишинговых писем, злоумышленники могут отменить мероприятие в Google Calendar или добавить сообщение, которое так же будет отправлено участникам. Причем такое сообщение тоже может содержать ссылку (например, на Google Drawings), и тоже будет направлять жертву на фишинговую страницу.

Отмечается, что фишинг при помощи Google Calendar, это совсем не новое явление. Ранее компания Google даже была вынуждена ввести дополнительную защиту, позволяющую пользователям легче блокировать подобные приглашения.

Тем не менее, исследователи напоминают, что следует с осторожностью относиться ко всем полученным от неизвестных отправителей приглашениям, особенно если в них предлагается перейти по некой ссылке.