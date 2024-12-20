Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую волну ключевой операции хак-группы Lazarus — DreamJob. Злоумышленники заражают инфраструктуру компаний через файловые архивы, которые распространяются под видом тестов на оценку навыков кандидатов на ИТ-позиции. В числе новых целей хакеров — предприятия атомной промышленности.

Кампания DreamJob была обнаружена еще в 2019 году. Тогда она была нацелена на компании по всему миру, связанные с криптовалютами. В 2024 году в числе целей появились компании из сферы ИТ, а также предприятия оборонной отрасли в Европе, Латинской Америке, Южной Корее и Африке.

Теперь обнаружена новая волна атак, нацеленная на сотрудников атомной отрасли в Бразилии. Потенциальные жертвы получали файловые архивы под видом тестов на оценку навыков претендентов на ИТ-позиции. Предполагается, что атакующие использовали популярную платформу для поиска работы, чтобы распространить первоначальные инструкции и получить доступ в целевые системы.

При этом отмечается, что Lazarus развивает свои методы доставки малвари. Так, новая многоступенчатая атака включала в себя троянскую VNC-программу, программу для просмотра удаленных рабочих столов для Windows и легитимный VNC-инструмент для доставки малвари.

На первом этапе троян AmazonVNC.exe расшифровывал и запускал загрузчик Ranid Downloader для извлечения внутренних ресурсов исполняемого файла VNC. Второй архив содержал вредоносный файл vnclang.dll, загружавший вредоносную программу MISTPEN, которая затем загружала другую малварь, включая RollMid и новый вариант LPEClient.

Кроме того, хакеры использовали ранее неизвестный бэкдор, который эксперты назвали CookiePlus. Он распространялся под видом легитимного плагина для текстового редактора Notepad++.

CookiePlus собирает данные о системе, включая имя компьютера, ID процесса, пути к файлам, и заставляет главный модуль уходить в спящий режим на некоторое время. Также он настраивает расписание выполнения необходимых атакующим действий, изменяя файл конфигурации.