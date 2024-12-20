Министерство юстиции США сообщило о вынесении приговора гражданину Украины Марку Соколовскому, которого связывают с разработкой и распространением вредоноса Raccoon (он же Raccoon Infostealer, RaccoonStealer).

Согласно обнародованным судебным документам, 28-летний Соколовский (также известный под никами raccoon-stealer, Photix и black21jack77777) и его сообщники сдавали малварь в аренду другим преступникам за 75 долларов в неделю или 200 долларов ежемесячно.

После заражения устройства Raccoon собирал и похищал множество разных данных, включая учетные данные, информацию о криптовалютных кошельках и электронной почте, данные банковских карт, и другую конфиденциальную информацию из десятков приложений.

Напомним, что Соколовский был арестован в марте 2022 года в Нидерландах по запросу ФБР. Примерно в это же время американские правоохранители ликвидировали инфраструктуру вредоноса, совместно с коллегами из Нидерландов и Италии. В итоге представители хак-группы заявили, что приостанавливают свою деятельность и сообщили, что «друг и отличный разработчик», отвечавший за обслуживание критических частей инфраструктуры малвари, погиб во время начала специальной военной операции на Украине. Судя по всему, речь шла именно о Соколовском, который вовсе не погиб, а был арестован в Нидерландах.

С тех пор деятельность Raccoon неоднократно возобновлялась снова, а новые версии малвари получали дополнительные возможности для кражи данных.

По информации ФБР, стилер Raccoon ответственен за компрометацию более 52 млн учетных данных, которые затем использовались для мошенничества, кражи личных данных и вымогательских атак, суммарно затронув миллионы жертв по всему миру.

Соколовский был экстрадирован в США в феврале 2024 года после того, как в октябре 2022 года ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Спустя год после ареста он признал себя виновным и согласился выплатить более 910 000 долларов в качестве реституции. Как стало известно на этой неделе, в итоге суд приговорил Соколовского к 60 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме.