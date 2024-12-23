Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сразу 12 разных мессенджеров и сервисов, включая WhatsApp, Skype, зашифрованное приложение для общения и совместной работы Wire, мессенджер Element, работающий на протоколе Matrix, и южнокорейский мессенджер KakaoTalk.

Также в ОРИ были включены: анонимный децентрализованный мессенджер Session на базе экосистемы Oxen, Dust, армянский мобильный мессенджер Pinngle Safe Messenger, децентрализованное приложения для обмена сообщениями Status, Keybase, Trillian и немецкий защищенный мессенджер Crypviser.

Напомним, что с 1 июля 2018 года организаторы распространения информации в рамках реализации так называемого «пакета Яровой» обязаны хранить данные пользователей (информацию об их действия, переписки, изображения, аудио- и видеосообщения) и предоставлять эти данные по запросу спецслужб. Также, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ОРИ обязаны установить оборудование для обеспечения удаленного доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях.

В настоящее время в реестр ОРИ включены более 450 компаний и сервисов, включая «ВКонтакте», «Яндекс Музыку», «Пикабу», «Хабр» и так далее.

Представители Роскомнадзора подтвердили СМИ, что WhatsApp и другие мессенджеры были внесены в реестр принудительно.