Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новую мошенническую схему. Злоумышленники используют в качестве приманки настоящую seed-фразу от криптокошельков с токенами Tether USD (USDT) и якобы случайно размещают ее в комментариях под видео на YouTube, посвященным финансовой тематике. Мошенники надеются, что недобросовестные пользователи не упустят шанс воспользоваться ей для вывода чужих активов.

Такие комментарии пишутся от лица наивного пользователя, который якобы не знал о базовых мерах безопасности и выложил конфиденциальные данные от своего криптокошелька в открытый доступ ради консультации.

Такие криптокошельки содержит токены USDT. Так как seed-фразы обычно достаточно, чтобы получить доступ к хранящимся в кошельке средствам, недобросовестные пользователи, привлеченные перспективой легкой наживы, могут попытаться опустошить чужой кошелк. По словам исследователей, дополнительно искушать людей может не только то, что seed-фраза настоящая, но и тот факт, что они могут видеть баланс USDT и историю транзакций.

Однако когда пользователь пытается получить доступ к такому кошельку, он обнаружит, что для вывода USDT требуется оплатить комиссию в токенах TRX (Tron), которых в кошельке нет. Если пользователь переводит TRX из своего личного кошелька для оплаты такой «комиссии», эти средства мгновенно перенаправляются на другой кошелек, контролируемый мошенниками.

Эксперты объясняют, что кошелек-приманка настроен как учетная запись с несколькими подписями (multisig), что требует дополнительных разрешений для авторизации любых транзакций. Поэтому, даже если жертва попытается перевести средства после оплаты «комиссии», сделать это не получится.