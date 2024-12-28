Кабмин сообщает, что с 1 сентября 2025 года будет отменена возможность совершения звонков через IP-телефонию на мобильные и стационарные телефоны. Премьер‑министр Михаил Мишустин уже внес изменения в перечень лицензий на оказание услуг связи. Как пояснили в Минцифры, эти изменения упростят лицензирование и помогут бороться с телефонным мошенничеством.

«Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи», — гласит официальное сообщение на сайте Кабмина.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года. Отмечается, что «чаще всего такими технологиями пользовались мошенники», поскольку это позволяло им подменять номера.

«Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — заявляют в правительстве.

Также подчеркивается, что решение не повлияет на обычных пользователях телефонной связи:

«Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи».

Как пояснили представители Минцифры в своем Telegram-канале, грядущие изменения должны упростить лицензирование и помочь бороться с телефонным мошенничеством. Ниже приводим пост Минцифры полностью.

«IP-телефония продолжает работать Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию. Почему это важно Документ запрещает использовать определённый тип лицензии для звонков через интернет, которые могут «выдавать себя» за обычные звонки с городского или мобильного телефона. Мошенники использовали несовершенство регулирования для данной лицензии, поскольку это позволяло подменять номера. Например, злоумышленники при звонке через интернет использовали такие номера, представляясь сотрудниками банка или компании, чтобы получить личные данные гражданина. Теперь такой вид телефонного мошенничества будет ограничен. Изменения не затронут простых граждан, пользующихся голосовой связью в мессенджерах, так как общение в таком случае происходит без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи. Переходный период Все необходимые для граждан услуги связи будут оказываться. У операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам. Постановление вступает в силу только 1 сентября 2025 года, изменения можно вносить без уплаты госпошлины и с рассмотрением заявления всего за 5 рабочих дней».

Как поясняет издание «Коммерсант», со ссылкой на профильных экспертов, в российских нормативно-правовых актах существует несколько типов услуг голосовой связи, и они делятся на две категории: услуги телефонной связи (как фиксированной, так и мобильной) и услуги передачи голосовой информации (ПДГИ). Так как лицензия последнего типа использовалась только для межоператорского стыка телефонии и передачи данных, ожидается, что ее отмена окажет минимальное влияние на абонентов.

В неназванной телеком-компании изданию сообщили, что эти изменения обсуждались больше года, в том числе «из-за их неоднозначности и противоречивости». При этом специалисты говорят, что даже после отмены лицензии ПДГИ «пресечь действия нарушителей будет сложно».

Представители «Ростелекома» сообщили журналистам, что еще должны выйти нормативно-правовые акты, регламентирующие исполнение постановления: «Поэтому у операторов есть время все предметно изучить и подготовиться. В настоящее время все лицензии "Ростелекома" действуют по прежним правилам, услуги оказываются». В компании добавили, что вопрос о технологическом запрете IP-телефонии и ВАТС не ставится, «меняется их регуляторика».