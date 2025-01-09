Пользователи обратили внимание, что Microsoft Bing показывает людям вводящую в заблуждение страницу в стиле Google, если они ищут слово «Google». При этом умышленно создается впечатление, что человек находится на сайте конкурирующего поисковика.

Издание WindowsLatest первым обратило внимание на эту особенность. Так, при выполнении обычных поисковых запросов пользователи Bing видят стандартную поисковую страницу, состоящую из поля ввода запроса и различных элементов пользовательского интерфейса, включая функции Bing, рекламу и результаты поиска.

Но если человек вводит в поиск слово «Google» или «Google.com», он попадает на страницу, где видит дудл в привычном для Google стиле, поле ввода поискового запроса, а также рекламу различных сервисов Google. То есть у пользователя создается впечатление, что он уже находится в поисковике Google.

Единственным признаком того, что на самом деле это не Google, является то, что в адресной строке по-прежнему отображается адрес bing.com, а под поисковой строкой размещен текст, рекламирующий Microsoft Bing.

Как отмечает издание Bleeping Computer, страница поисковой выдачи к тому же автоматически прокручивается вниз, и в результате человек не видит лого Bing, что делает сходство с Google еще более полным.

Также представители Bleeping Computer заметили, что альтернативная поисковая страница отображается и для «Яндекса».

Журналисты пытались связаться с Microsoft, чтобы спросить об этой кастомной поисковой странице, но не получили ответа. Зато в Google изданию указали на недавний твит Парисы Табриз (Parisa Tabriz), вице-президента и руководителя Chrome, и сообщили, что эту запись можно рассматривать как официальное заявление.

«Подражание — самая искренняя форма лести, но подмена Microsoft домашней страницы Google — это еще одна тактика в длинной череде ухищрений, призванных запутать пользователей и ограничить их выбор. Новый год, новое дно для Microsoft», — написала Табриз в X.

Фото: Bleeping Computer