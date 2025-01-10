Директор по маркетингу потребительских продуктов Microsoft Юсуф Мехди Мехди (Yusuf Mehdi) заявил, что 2025 год станет «годом обновления ПК до Windows 11». Практически одновременно с этим эксперты ИБ-компании ESET призвали пользователей Windows 10 переходить на Windows 11 или Linux, чтобы избежать «фиаско в области безопасности».

Напомним, что поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. В связи с этим в официальном блоге Microsoft Мехди пишет, что независимо от того, нуждается ли ваш текущий ПК в обновлении и имеет ли уязвимости, требующие новейшей аппаратной защиты, «сейчас самое время переходить на новый ПК с Windows 11».

Эту точку зрения поддерживают и специалисты ESET, которые отмечают, что у пользователей осталось совсем мало времени, чтобы «избежать фиаско в области безопасности в 2025 году».

«Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям не ждать октября, а немедленно переходить на Windows 11 или выбрать альтернативную операционную систему, если устройство невозможно обновить до последней версии Windows. В противном случае пользователи подвергают себя значительным рискам безопасности и становятся уязвимы для опасных кибератак и потери данных», — заявляют в ESET.

Компания приводит статистику, согласно которой, около 32 млн компьютеров в Германии по-прежнему работают под управлением Windows 10 (около 65% всех устройств в домохозяйствах). В свою очередь, Windows 11 установлена только на 33% немецких устройств (примерно 16,5 миллиона устройств).

StatCounter подтверждает эти данные: по состоянию на декабрь 2024 года почти 63% всех пользователей Windows в мире использовали Windows 10, и только около 34% пользователей обновились до Windows 11.

По информации Steam Hardware & Software Survey, среди геймеров картина выглядит немного лучше: по состоянию на конец 2024 года 54,96% игроков уже использовали Windows 11 и только 42,39% — Windows 10.

Однако в целом переход на новую версию Windows проходит заметно хуже, чем переход с Windows 7 на Windows 10: тогда почти 70% пользователей перешли на Windows 10 еще до окончания поддержки предыдущей версии ОС.

Эксперты ESET отмечают, что текущая ситуация намного более удручающая, по сравнению с прекращением поддержки Windows 7:

«Еще до официальной даты [окончания поддержки], в конце 2019 года, лишь около 20% пользователей продолжали использовали Windows 7. Более 70% перешли на новую Windows 10. Нынешняя ситуация крайне опасна. Киберпреступники прекрасно знают эти цифры и только и ждут дня, когда поддержка закончится».

Однако многие пользователи Windows 10 не решаются переходить на Windows 11 из-за отсутствия ряда функций, проблем с производительностью и жестких требований к аппаратному обеспечению, в частности предъявляемых к TPM (Trusted Platform Module). Проблема усугубляется тем, что многие старые устройства работают под управлением Windows 10, но установить на них Windows 11 попросту не получится в силу отсутствия TPM. Хотя способы обхода существуют, они явно подойдут далеко не всем.

Также стоит отметить, что около месяца назад представители Microsoft в очередной раз заявили, что требование поддержки TPM 2.0 для Windows 11 «не подлежат обсуждению» и смягчений в этом вопросе ожидать не стоит. Дело в том, что модуль обеспечивает работу многочисленных защитных функций, включая хранение криптографических ключей и защиту учетных данных, а также интегрирован с Secure Boot и Windows Hello for Business.

Напомним, что Microsoft предлагает платные расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU) всем, кто не сможет вовремя обновить свои устройства до Windows 11. Причем это касается как предприятий, так и потребителей. Однако ESU недешевы.

Так, компании и юридические лица могут получать расширенные обновления в течение трех лет, заплатив 61 доллар за первый год, 122 доллара за второй год и 244 доллара за третий. Таким образом, общая стоимость ESU для одного устройства под управлением с Windows 10 составит 427 долларов за три года.

Также теперь Microsoft предлагает ESU сроком на один год для простых пользователей (ранее расширенные обновления были доступны только организациям). В этом случае цена составляет 30 долларов за одно устройство.