Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отказал пользователю в удовлетворении исковых требований к Роскомнадзору (РКН) в связи с замедлением работы YouTube в России. Суд пояснил, что по закону РКН не имеет полномочий на проведение контрольных мероприятий в связи со снижением на территории РФ скорости обмена данными в отношении того или иного домена.

Как сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, по мнению истца, ведомство не обеспечило должного контроля за действиями корпорации Google, что привело к нарушению прав граждан на доступ к информационным технологиям.

«Вадим Матвеев (административный истец) указал, что с третьей декады июля 2024 года на территории РФ снижена скорость обмена данными с YouTube.com. Указанное, по мнению истца, свидетельствует о бездействии ответчика. Бездействие выражено в необеспечении соответствия федерального государственного контроля за соблюдением требований в связи с распространением информации в интернете. Снижением скорости обмена данными с YouTube создано препятствие в доступе к информационным технологиям с территории России, тогда как равнозначных YouTube альтернатив нет, и каждый житель РФ лишен возможности выбрать современный способ обмена не только информацией, но и идеями, убеждениями с мировым сообществом. Но, самое главное, что снижением скорости обмена данными с YouTube нарушен, ни больше ни меньше, конституционный механизм признания идеологического многообразия в России. Матвеев просил признать незаконным бездействие РКН и обязать осуществить по этому поводу должный контроль», — пишет Лебедева в Telegram-канале.

Отказывая в иске, суд пояснил, что по закону Роскомнадзор не имеет полномочий на проведение контрольных мероприятий в связи со снижением на территории РФ скорости обмена данными в отношении того или иного домена.