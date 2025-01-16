Аналитики SpearTip заметили, что злоумышленники используют Go-библиотеку FastHTTP для проведения высокоскоростных брутфорс-атак на учетные записи Microsoft 365 по всему миру.

По информации исследователей, атаки начались 6 января 2025 года и направлены на Azure Active Directory Graph API. Причем специалисты утверждают, что такие брутфорс-атаки приводят к успешному захвату учетных записей почти в 10% случаев.

FastHTTP представляет собой высокопроизводительную Go-реализацию HTTP-сервера и клиента, оптимизированную для быстрой обработки HTTP-запросов (с низкой задержкой и высокой эффективностью даже при использовании множества одновременных соединений). В обнаруженной вредоносной кампании библиотека применяется для создания HTTP-запросов, позволяющих автоматизировать попытки несанкционированного входа в систему.

По данным исследователей, все запросы атакующих нацелены на эндпоинты Azure Active Directory и связаны с перебором паролей или многократными отправками запросов многофакторной аутентификации (МФА).

Около 65% вредоносного трафика при этом исходит из Бразилии, где для атак используется широкий спектр ASN-провайдеров и IP-адресов, а также из Турции, Аргентины, Узбекистана, Пакистана и Ирака.

При этом исследователи отметили, что 41,5% атак окончились неудачей, еще 21% атак привел к блокировке аккаунтов защитными механизмами, 17,7% атак были отклонены из-за нарушения политик доступа (географического или аппаратного несоответствия), и 10% атак столкнулись с защитой МФА. Таким образом, в 9,7% случаев злоумышленники успешно прошли аутентификацию для целевой учетной записи, и это очень высокий показатель.

К своему отчету специалисты SpearTip приложили PowerShell-скрипт, который администраторы могут использовать для поиска user agent FastHTTP в логах (его наличие свидетельствует об атаках). Также администраторы могут поискать user agent вручную, через портал Azure.

В случае обнаружения признаков вредоносной активности администраторам рекомендуется немедленно завершить все сеансы пользователей, сбросить все учетные данные, проверить список МФА-устройств и удалить все несанкционированное.