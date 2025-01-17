Компания Microsoft предупреждает, что накопительные обновления для Windows 11 и Windows 10 за январь 2025 года могут не работать, если на устройстве установлен Citrix Session Recording Agent (SRA) версии 2411.

В рамках январского «вторника обновлений» Microsoft выпустила обновления для Windows 11 (KB5050009) и Windows 10 (KB5049981), устранив многочисленные уязвимости, включая несколько проблем нулевого дня.

Теперь в примечаниях к обоим этим обновлениям содержится предупреждение о том, что установка на устройствах с установленным агентом Citrix Session Recording Agent (SRA) версии 2411 может быть невозможна.

«Затронутые устройства могут загрузить и корректно применить январское обновление безопасности Windows, например, через страницу Windows Update в "Настройках", — сообщается в бюллетене, связанном с KB5050009. — Однако при перезагрузке устройства для завершения установки обновления появится сообщение об ошибке с текстом, похожим на: "Что-то пошло не так, как планировалось. Не стоит беспокоиться — отменяем изменения". После этого устройство вернется к ранее установленным обновлениям Windows».

По информации Microsoft, эта проблема затрагивает только небольшое количество организаций (и не касается простых пользователей), так как SRA 2411 был выпущен в конце ноября 2024 года.

Citrix и Microsoft сообщают, что уже работают над решением этой проблемы, а Citrix опубликовала отдельный бюллетень, в котором описывает возможный способ временного устранения ошибки. Для этого рекомендуется остановить службу Session Recording Monitoring, установить обновление от Microsoft, а затем включить Session Recording Monitoring снова.

Citrix объясняет, что обновление не устанавливается, так как не может обновить некоторые драйверы, пока служба Session Recording 2411 работает.