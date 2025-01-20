В PyPI снова обнаружили малварь, на этот раз нацеленную на Discord-разработчиков. Пакет pycord-self ворует аутентификационные токены и устанавливает бэкдор, позволяя своим операторам получить удаленный доступ к системе жертвы.

Вредоносный пакет маскируется под популярный discord.py-self (28 млн загрузок) и даже действительно предлагает часть его функциональности. Оригинальный discord.py-self — это Python-библиотека, позволяющая взаимодействовать с пользовательским API Discord и управлять учетными записями программно. Обычно эту библиотеку используют для автоматизации, создания ботов, модерации, уведомлений, а выполнения команд и извлечения данных без учетной записи бота.

По данным специалистов компании Socket, вредонос появился в PyPI еще в июне прошлого года, и за прошедшие месяцы его успели загрузить 885 раз.

Pycord-self выполняет две ключевые задачи. Первая — кража токенов аутентификации Discord и передача их злоумышленникам на внешний URL. С помощью такого ворованного токена хакеры смогут захватить аккаунт разработчика без учетных данных, даже если включена двухфакторная аутентификация.

Вторая функция малвари — установка скрытого бэкдора через постоянное соединение с удаленным сервером на порту 6969.

«В зависимости от ОС запускается шелл (bash в Linux или cmd в Windows), который дает злоумышленникам постоянный доступ к системе жертвы, — объясняют в Socket. — Бэкдор работает в отдельном потоке, поэтому его сложно обнаружить, ведь сам пакет продолжает казаться работающим».

Исследователи в очередной раз напоминают, что разработчикам следует проверять авторство пакетов перед их установкой, а также важно внимательно смотреть на название библиотеки, чтобы не попасться на удочку тайпсквоттеров.