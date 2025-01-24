По информации СМИ, Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» судиться с компанией Google по вопросу блокировки YouTube-каналов этих медиа. Запрет касается начала новых или продолжения текущих разбирательств по этому вопросу в любой юрисдикции, в том числе российской, за исключением США или Великобритании.

Суды российских медиа с Google начались еще в 2020 году после блокировки аккаунтов телеканала «Царьград» и РИА ФАН на YouTube. В августе 2020 года «Царьград» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить блокировку. В 2021 году суд обязал Google восстановить доступ к аккаунтам под угрозой штрафа. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года YouTube заблокировал аккаунты еще ряда российских телеканалов.

Как сообщает РБК, со ссылкой на судебные документы, при обращениях в суды США и Великобритании действия российских телеканалов были квалифицированы Google как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему его активов по всему миру».

Документы гласят, что российские телеканалы в ходе слушаний утверждали, что Google могла обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 или 2021 годах, когда споры в судах России только начинались, но не в 2024 году, когда решения российских судов уже были вынесены и проверены вышестоящими инстанциями.

Это решение стало результатом судебных исков ирландского и американского подразделений Google, которые они направили в Высокий суд Англии и Уэльса в августе 2024 года. Целью иска было получение решения, которое запретит российским телеканалам предъявлять претензии к Google за пределами США и Британии.

До вынесения этого решения требования Russia Today, «Спаса» и «Царьграда» рассматривались судами более десяти стран, включая Турцию, Испанию, ЮАР, Сербию, Алжир, Египет и так далее.

Суд объяснил вынесенное решение следующими причинами:

для Google было бессмысленно обращаться за запретом, так как российские суды все равно бы его проигнорировали;

телеканалы имеют тесные связи с Россией. Google заблокировала их YouTube-каналы из-за законодательства США о санкциях, а также по политическим причинам;

размер астрента (судебной неустойки) за неисполнения Google требований российского суда в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран мира (превышает 8 ундециллионов рублей, и ундециллион — единица с 36 нулями);

начало процессов по признанию решений в других странах может привести к повторному применению астрента.

Кроме того, отмечается, что в соглашении YouTube указано, что все споры с компанией регулируются английским законодательством.

Представитель Google прокомментировал РБК решение суда следующим образом:

«На протяжении многих лет российские суды налагали беспрецедентные штрафы и произвольные юридические наказания на Google в попытке ограничить доступ к информации на наших сервисах и в качестве наказания за наше соблюдение международных санкций против российских физических и юридических лиц, — заявили в Google. — Некоторые российские медиаканалы подали иски за пределами России в попытке взыскать штрафы за границей и получить средства от Google. Мы подали иск в США (Калифорния) и в Англии — соответствующие юрисдикции для любых предполагаемых требований со стороны этих сторон — с просьбой к судам признать эти попытки принудительного исполнения несправедливыми, недействительными и незаконными. Мы рады, что Высокий суд согласился с нашей позицией».

При этом в Google отметили, что «Google и YouTube являются одними из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к бесплатной и независимой информации в России».

Партнер юридической фирмы Art De Lex Артур Зурабян, представляющей интересы российских телеканалов, пояснил журналистам, что, начав разбирательства в России, американская корпорация признала компетенцию российского суда на рассмотрение этого дела и прошла все судебные инстанции, включая Верховный суд.