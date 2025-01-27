Обнаружена вредоносная кампания, направленная на устройства Juniper, многие из которых выступают в роли VPN-шлюзов. Устройства атакует малварь J-magic, которая запускает реверс-шелл только в случае обнаружения magic-пакета в сетевом трафике.

По информации экспертов Lumen Black Lotus Labs, обнаруживших эту кампанию, атаки J-magic нацелены на организации, работающие в сферах полупроводников, энергетики, производства (морские суда, солнечные батареи, тяжелое оборудование) и ИТ.

«Имеются разрозненные сообщения о вредоносном ПО, предназначенном для корпоративных маршрутизаторов (например, Jaguar Tooth и недавно появившееся неназванное вредоносное ПО для маршрутизаторов Canary/BlackTech ), но подавляющее большинство таких атак приходится на системы Cisco IOS, учитывая их долю на рынке. Кампания J-magic — редкий случай, когда вредоносное ПО было разработано специально для JunoOS, которая обслуживает аналогичный рынок, но использует другую операционную систему — вариацию FreeBSD», — рассказывают исследователи.

Основываясь на имеющейся телеметрии, исследователи пишут, что около половины атакованных устройств были настроены как VPN-шлюзы, а второй кластер состоял из устройств с открытым портом NETCONF.

Случаи заражения были зафиксированы в странах Европы, Азии и Южной Америки (включая Аргентину, Армению, Бразилию, Чили, Колумбию, Индонезию, Нидерланды, Норвегию, Перу, Великобританию, США и Венесуэлу). Кампания J-magic была активна примерно с середины 2023 года до середины 2024 года, и эксперты считают, что стоящие за ней злоумышленники нацеливались на долгосрочный доступ.

J-magic представляет собой кастомную версию публично доступного proof-of-concept бэкдора cd00r, который остается незаметным и пассивно следит за сетевым трафиком в поисках определенных пакетов, прежде чем открыть канал связи со своими операторами.

Как и оригинальный cd00r, J-magic следит за TCP-трафиком в поисках magic-пакета, то есть пакета со специфическими характеристиками, отправленного злоумышленником. Для этого малварь создает eBPF-фильтр на интерфейсе и порту, которые указываются в качестве аргумента командной строки при выполнении.

Исследователи сообщают, что вредонос проверяет различные поля и смещения в поисках подсказок, указывающих на то, что с удаленного IP-адреса поступил нужный пакет. Так, J-magic проверяет пять различных факторов, и если пакет соответствует одному из них, запускается реверс-шелл.

Однако прежде чем получить доступ к взломанному устройству, отправитель должен пройти еще одну проверку. Удаленный IP-адрес получает случайную буквенно-цифровую строку из пяти символов, зашифрованную с помощью жестко закодированного публичного ключа RSA. Если полученный в итоге ответ не совпадает с исходной строкой, соединение закрывается. То есть инициирующая сторона должна доказать, что у нее есть доступ к приватному ключу.

«Мы подозреваем, что разработчик добавил этот RSA-запрос для того, чтобы другие злоумышленники не рассылали по всему интернету magic-пакеты для сбора информации о жертвах и не использовали агентов J-Magic в собственных целях», — объясняют аналитики.

Также в отчете отмечается, что J-magic похожа на малварь SeaSpy, тоже основанную на бэкдоре cd00r. Однако определенные различия все же не позволили исследователям заявить об однозначной связи между этими вредоносами.

Напомним, что бэкдор SeaSpy развертывался на Barracuda Email Security Gateway (ESG) китайскими хакерами из группировки UNC4841, которые использовали уязвимость CVE-2023-2868 в ESG как 0-day.